Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Metsamor Nükleer Santralini desteklemeye devam edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, Ermenistan’da bulunan Metsamor nükleer santralinde yapılan güvenlik reformlarını olumlu olarak değerlendirdi.

Grossi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’ın ekonomisi Metsamor Nükleer Santrali’ne dayanıyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralin düşük karbonlu enerjiyi güvenli ve emniyetli bir şekilde sunmasına yardımcı olmak için destek sunmaya devam edecek. Metsamor’da yapılan güvenlik reformlarını görmekten memnunum, kendini işine adamış personelinin kararlılığından çok etkilendim.”

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Ermenistan Kamu Radyosu