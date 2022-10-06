Paşinyan ve Erdoğan arasındaki ilk görüşme Prag’da gerçekleşti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin gerçekleştiği Prag’da bir görüşme yaptı. Görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları ve normalleşme sürecindeki özel temsilcileri de katıldı.

Paşinyan, Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı Aliye zirve öncesinde bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Paşinyan, Erdoğan ve iki ülkenin heyetleri daha sonra basına kapalı bir görüşme için biraraya geldi..

Görüşmenin gündeminde Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Ermenistan-Azerbaycan arasında süren barış anlaşması süreci vardı.

Görüşme iki ülke liderleri arasındaki 2009’daki Protokol Süreci’nden sonraki ilk yüzyüze görüşme niteliği taşıyor.

Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum” dedi.

Erdoğan ayrıca “Bazı talepler söz konusu oldu. Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilcilerimiz görüşecek ve çıkan neticeye göre adımlarımızı atacağız” diye konuştu.

Erdoğan “Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bir an önce ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz. Ermenistan ile normalleşme sürecinde ön şartımız yok, Azerbaycan ile barış olduğu anda aramızda pürüz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre Paşinyan ve Erdoğan doğrudan temasların ve üst düzey görüşmelerin önemini vurguladı.

İki lider, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini ve bu yönde atılabilecek olası yeni adımları görüştü.

İki ülke özel temsilcilerinin görüşmeleri sonucunda varılan anlaşmaların zaman kaybetmeden uygulanmasının gerekliliği vurgulandı.

Söz konusu anlaşmalar, üçüncü ülke vatandaşları için kara sınırının açılmasını, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan hava kargo taşımacılığının uygulanmasını içeriyor

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Aliyev: Süreç hızlanıyor

Bu görüşme öncesinde Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.

Gönüşme sonrası yaptığı açıklamada yavaş yavaş barışa yaklaştıklarını ümit ettiğini söyleyen Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel’in bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Aliyev, Brüksel’de birkaç kez üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini ve her seferinde barışa biraz daha yaklaştıklarını ifade ederek, “Dörtlü görüşmede de önemli konular konuşuldu ve bu görüşmenin de barış anlaşmasına varılması açısından önemli olacağını düşünüyorum. Temaslar halen devam etmektedir. Yemekten sonra tekrar buluşmak üzere sözleştik. Artık barış süreci hızlandırıldı.” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ilk toplantılarını yaptığını ve toplantıların kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Bakanlar yakında ikinci kez bir araya gelecek. Biz, iki ülkenin çalışma gruplarının bir araya gelmesini ve birkaç gün barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdik. Bizim niyetimiz böyle.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan-Mitsotakis görüşmesi

Öte yandan Paşinyan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile de görüştü.

Edinilen bilgilere göre taraflar, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı başlattığı saldırganlığın sonuçlarına değindiler. Nikol Paşinyan, Yunanistan da dahil olmak üzere uluslararası toplumun Azerbaycan’ın eylemlerine doğrudan tepki verdiğini vurguladı.

Paşinyan ve Mitsotakis, zorlukların üstesinden gelmek için yakın ikili işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs üçlü işbirliğinin de altı çizildi.

(Ermenistan Kamu Radyosu,Anadolu Ajansı)

Agos