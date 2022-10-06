“Her Gün Yeni Bir Ermeni Vahşetiyle Karşılaşıyoruz”

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Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın Hocavend şehrinin Edilki köyünde ‘Birinci Karabağ Savaşı’ esnasında Ermeniler tarafından katledilen 12 Azerbaycanlı’ya ait yeni bir toplu mezar tespit edildi.

Birinci Karabağ Savaşı’nda kaybolan insanların bulunması için yapılan araştırmaların ve şahitlerin ifadeleriyle, başka toplu mezarlıkların bulunduğu da belirtildi.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, ”İkinci Karabağ savaşında 44 günlük kahramanlık dolu mücadele sonucu, topraklarımız işgalden azad oldu. Ancak bizim 1. Karabağ savaşında, 20 bin civarında şehidimiz, bir milyon göçe tabii tutulan halkımız, Hocalı’da yapılan soykırımda da yaklaşık 5000 kaybımız var. Defalarca Ermenistan resmi kurumlarına ve Kızılhaç teşkilatlarına başvurulduğu halde, kayıpların akıbeti hakkında bu güne kadar bilgi alınamadı. Her gün Azerbaycan’ın işgalden azad edilen bölgelerinden toplu mezar fışkırıyor. Dünya neden sessiz kalıyor? İnsan haklarından dem vuranlar, sağır ve körü oynuyor. Bu duruma anlam vermekte zorluk çekiyoruz. Bu bir savaş ve insanlık suçudur. Bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Soydaşlarımızın kanı yerde kalmamalıdır” dedi.

http://www.guvengazetesi.com.tr/her-gun-yeni-bir-ermeni-vahsetiyle-karsilasiyoruz/6349/