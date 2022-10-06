Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’yı 2-0 yendi. Murat Kaya, Süha Gür UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca’yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi’nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Osayi-Samuel, 55. dakikada ise Emre Mor’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda golü bulamadı. Maçın 79. dakikasında Rossi’nin ortasında Mamas’ın kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla galip ayrılmayı bildi. Fenerbahçe, bu galibiyetle grupta puanını 7’ye çıkardı. Avrupa golcüsü Batshuayi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı. Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev’e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti. Dinamo Kiev’in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti. Grupta ilk kez gol yemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda ilk kez gol yemeden galip geldi. Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev’i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi. Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2’şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı. Arda Güler, son dakikalarda şans buldu

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi’nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı. İlk yarı

10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique’nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden sekti. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Alioski’nin gelişine şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kontrol etti. 17. dakikada Lincoln Henrique’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kalecide kaldı. 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi’nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi’nin, kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden şutunda top ağlarla buluştu: 1-0 35. dakikada orta alandan presle rakipten topu kapan İsmail Yüksek’in sağ kanattan verdiği ara pasla, ceza sahası önünden savunma arkasına sarkan Emre Mor topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı aleci çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı

50. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe’den geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Crespo’nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 52. dakikada ceza sahası içinde Rossi’nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel’in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda, top sağ kale direği yanından auta çıktı. 55. dakikada Rossi’nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahası sağ çaprazından rakibini çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda, sağ kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti. 65. dakikada Fenerbahçe savunma oyuncusu Alioski’nin hatalı geri pasında koşarak topa yetişen Faraj, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası önünde aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 79. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rossi’nin havadan ortaladığı top, karambolde savunma oyuncusu Mamas’ın ayaklarına çarparak filelere gitti: 2-0 81. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında topla ceza sahası önünde buluşan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtmak istedi. Kaleci topa sahip oldu. 89. dakikada sol çaprazdan İrfan Can Kahveci’nin pasıyla topla buluşan Arda Güler’in rakibi geçerek sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA