Fenerbahçe – AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor. Fenerbahçe – AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’yı konuk edecek.

FENERBAHÇE – AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Ekim Perşembe günü (bugün) Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh’ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

FENERBAHÇE – AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa’nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe’nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Cumhuriyet Gazetesi