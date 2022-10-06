Ermenistan’da 21 yaşını doldurmuş olan herkes silah satın alabilir

Ermenistan’da 21 yaşını doldurmuş olan herkes silah satın alabilir

Ermenistan Parlamentosu, “Sivil Sözleşme” Partisinin bir grup milletvekili tarafından hazırlanan “Silah Dolaşımının Düzenlenmesi” konulu yasada ve ilgili yasalarda değişiklik yapma projesini tamamen kabul etti.

Bununla, Ermenistam vatandaşları için silah edinme ve kullanma kuralları önemli ölçüde gevşetildi. 21 yaşını doldurmuş olan herkes artık Ermenistan’da silah satın alabilir.

Bu yeni yasa 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ermenistan Kamu Radyosu