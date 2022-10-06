Ermenistan ile normalleşme için gözler Prag’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bugün Prag’da yapılacak ikili görüşme, iki ülke arasında ocak ayında başlatılan normalleşme sürecinin en kritik aşamasını oluşturacak.

AYDIN HASAN Ankara – Görüşme, ikili ilişkilerin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki nihai anlaşmanın imzalanması ile Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi açısından da önem kazandı.

İlk kez görüşecekler

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk liderler toplantısı, AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da bugün başlayacak. Zirve için Prag’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ikili bir görüşme yapacak. Erdoğan ve Paşinyan’ın ilk kez bir araya geleceği görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında son 30 yıllık dönemdeki en önemli görüşmelerden birini oluşturacak.

Erdoğan ile Paşinyan’ın 16 Eylül’de Özbekistan’da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ Zirvesi nedeniyle bulunacakları Semerkant’ta yapacakları görüşme normalleşme çabalarını daha ileri bir boyuta taşıyabilecekti. Ancak Paşinyan son anda zirveye katılmaktan vazgeçmişti.

Milliyet Gazetesi