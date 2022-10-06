California eyaletinden haddini aşan 1915 adımı

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Razi CANİKLİGİL ABD’de Ermeni nüfusun yoğun olduğu California eyaleti 1915 olayları nedeniyle 24 Nisan’ı ‘Soykırımı Anma Günü’ olarak resmi tatil ilan etti. Eyalet meclisi ve senatosunda onaylandıktan sonra 29 Eylül’de Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan karara göre, 24 Nisan’da devlet okulları ve üniversitelerin kapanmasına izin verilecek. Ayrıca, eyalet çalışanlarına o gün çalışsalar dahi ilerideki günler için telafi edici bir gün izin hakkı veriliyor. Newson, “Soykırımı Anma Günü, hem geçmiş, hem de şimdiki soykırımları anan bir eyalet tatili oluşturmak için güçlü bir mesaj verecektir” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, 2021 yılındaki 24 Nisan açıklamasında ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanmış ve Türkiye’nin tepkisini çekmişti. Hürriyet Gazetesi