Beşiktaş’ın misyoner topçusu!

Beşiktaş’ın deneyimli oyuncusu Josef de Souza, bacağına protez takılan bir taraftarı ziyaret etti. Brezilyalı, taraftara bir de İncil hediye etti.

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, taraftarları evinde ziyaret etme alışkanlığını sürdürüyor.

Bacağına protez takılan bir Beşiktaş taraftarına konuk olan tecrübeli orta saha bir süre sohbet ettikten sonra İncil hediye etti.

“Misyonerim” demişti

Deneyimli futbolcunun Hristiyan dinine bağlı olduğu ve sık sık hocalık yaptığı biliniyor.

Öyle ki 2017 yılında bir açıklama yapan Josef, “Bir mezhebin kuruluşuna yardım ediyorum. Brezilya ve dünya çapında 300’den fazla kilisesi var. Ben de bu inanç doğrultusunda bir misyonerim ve buna elimden geldiğince yardım ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı röportajda yaşamını, inançları doğrultusunda sürdürme niyetinde olduğunu dile getiren Josef, “Futbolu bıraktıktan sonra bugün de yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Tanrı’nın sözlerini ve mezhebimin düşüncelerini yayacağım. Bunu bir papaz olarak yapmayacağım. Çünkü papaz olmak için farklı bir yeteneğe sahip olmanız gerekir. Tanrı sözlerini konuşmak ise benim sevdiğim ve Vasco da Gama döneminden beri fırsat buldukça hep yaptığım bir şey.” şeklinde konuşmuştu.

2022 yılındaki bir röportajında ise “%99’u İslamiyet dinine sahip olan bir ülkede olmama karşın inancımı yine de canlı tutmayı başardım. Hristiyanlık ve diğer tüm dinler üzerinde bazı kısıtlamalar vardı. Bazı sebeplerden dolayı sosyal medyada Hristiyan olduğumu dile getirmedim ve vaaz verdiğim adreste bile Hristiyan olduğumu çok fazla dile getirmedim. Farklı sebeplerden dolayı nerede vaaz verdiğimi söylemedim.” demişti.

“Ayakta durmanın tek yolu İncil”

Akşam’da yer alan habere göre; Josef 2018’de Suudi Arabistan’da bir kulübe gittiğinde para dolayısıyla gözlerinin kamaştığını ve bu yüzden de Tanrı ile yaptığı yürüyüşünde Tanrı’dan uzaklaştığını belirterek, “2020’de Türkiye’ye döndüğümde, bunu farklı bir şekilde yapmam gerektiğini fark ettim. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, kabul etsin ya da etmesin İncil’i duyurmanın zamanı geldi. Bugün Tanrı tarafından Türkiye’ye belirli bir sebep için geldiğimi düşünüyorum. Bir kilisemiz var. Oyuncularla evlerde toplantılar yapıyoruz. Ayakta durmanın tek yolu İncil’i yaşamaktır.” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Sao Paulo merkezli Bola de Neve (kartopu) tarikatına bağlı olduğunu da açıklamıştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/besiktasin-misyoner-topcusu-1696747.html