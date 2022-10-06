AK Parti’li Özşavlı’dan California Valisi’ne ‘Soykırımı Anma Günü’ tepkisi: 600 bin Müslüman katledildi

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, California Valisi Gavin Newsom’un, 24 Nisan’ın ‘Soykırımı Anma Günü’ ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalamasına tepki gösterdi. Özşavlı, “Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom’a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim.” dedi.

California Valisi Gavin Newsom’un, 24 Nisan’ın, “Soykırımı Anma Günü” ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalaması üzerine, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’dan tepki geldi.

“600 bin Müslüman katledildi”

İngiliz arşivinden, Ermenilerin, 1896’da Maraş’ta 230 Osmanlı askerini katlettiğini yansıtan bir belgeyi gösteren Özşavlı, 1850’de başlayan Ermeni şiddetinin, Anadolu’yu sardığını, 1915’te genel bir isyana dönüştüğü için devletin tedbir almak zorunda kaldığını vurguladı.

Ermenilerin, Anadolu’daki katliamlarını yansıtan binlerce belge bulunduğuna dikkati çeken Özşavlı, şunları kaydetti:

“Ermeni şiddeti sonucunda çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu’da olmak üzere 1922’ye kadar 600 bin Müslüman katledildi. Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom’a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim. Son derece haksız, hukuksuz bir karar. Tarih siyasete alet edilmemeli. ABD’deki Ermenilerin birçoğu California’da yaşıyor. Ermenilerin oylarını almak için sürekli onların istediği tarzda siyasi kararlar alıyorlar.”

Özşavlı, yaptığı açıklamada. “Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom’a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim.” dedi.

Özşavlı, basın toplantısında Cumhurbaşkanı’nın ‘başörtüsünün anayasal güvenceye alınması’ çıkışına olumsuz yanıt veren CHP’ye de tepki gösterdi.

“CHP, günümüzün en büyük din istismarcısı.”

“CHP’nin, günümüzün en büyük din istismarcısı.” olduğunu söyleyen Özşavlı, “Cumhurbaşkanımızın başörtüsünün anayasal güvence çıkışından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Yeni anayasa, yeni Meclisin işi.’ diyerek topu taca attı ve Kılıçdaroğlu’nun bu konuda samimi olmadığını bir kez daha gösterdi.” diye konuştu.

“Altılı masa, dün itibarıyla seçimi kaybetti”

Altılı masanın, dün itibarıyla 2023 seçimlerini kaybettiğini belirten Özşavlı, “Kılıçdaroğlu hem kendini hem de altılı masayı yaktı. Bu durum altılı masanın dağılmasına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.