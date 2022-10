Vatikan Müzesi’ndeki saldırgan iki Roma büstünü yere devirdi

Vatikan Müzesi’ndeki Roma döneminde kalma iki büst “garip davranışlar sergileyen” bir adam tarafından devrildi. Devrilen büstler hafif zarar görürken saldırgan, personel tarafından durduruldu ve polis tarafından tutuklandı.

Bilgi vermeye yetkisi bulunmadığı için isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynak tarafından Reuters haber ajansına aktarılan bilgiye göre olay aralarında en önemli Roma büstlerinin de bulunduğu bin parçadan fazla esere ev sahipliği yapan Chiaramont Galerisi’nde yaşandı.

50 yaşlarındaki bir kişi galeriye girerek burada sergilenen iki büstü kaidelerinden iterek yere devirdi. Olay üzerine polis çağrıldı. Müze personelinin engellediği kişi polis tarafından tutuklandı.

Eserlerin hafif zarar gördüğünü belirten kaynak büstlerin derhal restorasyona gönderildiği bilgisini paylaştı.

İki büstün salonun mermer zemininde kırık parçalarla yerde yatarken çekilen görüntüleri müze ziyaretçileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

An American tourist was handed over to Italian authorities by Vatican gendarmerie after he knocked down two ancient busts at the #VaticanMuseum. Reports say he knocked down the busts after his request to meet the pope was denied. https://t.co/vLYY0FN0AQ

— Junno Arocho Esteves (@arochoju) October 5, 2022