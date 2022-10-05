Vatikan Müzesi’ndeki saldırgan iki Roma büstünü yere devirdi

Vatikan Müzesi’ndeki Roma döneminde kalma iki büst “garip davranışlar sergileyen” bir adam tarafından devrildi. Devrilen büstler hafif zarar görürken saldırgan, personel tarafından durduruldu ve polis tarafından tutuklandı.

Bilgi vermeye yetkisi bulunmadığı için isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynak tarafından Reuters haber ajansına aktarılan bilgiye göre olay aralarında en önemli Roma büstlerinin de bulunduğu bin parçadan fazla esere ev sahipliği yapan Chiaramont Galerisi’nde yaşandı.

50 yaşlarındaki bir kişi galeriye girerek burada sergilenen iki büstü kaidelerinden iterek yere devirdi. Olay üzerine polis çağrıldı. Müze personelinin engellediği kişi polis tarafından tutuklandı.

Eserlerin hafif zarar gördüğünü belirten kaynak büstlerin derhal restorasyona gönderildiği bilgisini paylaştı.

İki büstün salonun mermer zemininde kırık parçalarla yerde yatarken çekilen görüntüleri müze ziyaretçileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

An American tourist was handed over to Italian authorities by Vatican gendarmerie after he knocked down two ancient busts at the #VaticanMuseum. Reports say he knocked down the busts after his request to meet the pope was denied. https://t.co/vLYY0FN0AQ — Junno Arocho Esteves (@arochoju) October 5, 2022

Sosyal medya paylaşımlarında Amerikalı bir turistin Papa’nın kendisiyle görüşmeyi kabul etmemesi üzerine bu hareketi yaptığına dair ifadeleri de yer aldı; ancak bu bilgiler resmi ya da haber ajansına bilgi veren kaynaklarca doğrulanmadı.

Covid-19 tedbirleri dolayısıyla bir süre kapalı kalan ve daha sonra azaltılmış saatlerde ziyarete açılan müze son dönemde kapılarını tam kapasite ziyaretçilere açmıştı.

Vatikan’da 1972 yılında bir Macar, Aziz Peter Bazilikası’nda sunağın diğer tarafına atlayarak Michelangelo’nun Pieta adlı eserine balyozla saldırmış, Meryem Ana’nın sol kolunu kopararak burnunu ve baş örtüsünü kırmıştı. Olay üzerine Rönesans döneminde kalan ünlü eser kurşun geçirmez camın arkasında sergilenmeye başlamıştı.

Euronews