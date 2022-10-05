İran’dan ‘Azerbaycan Ermenistan üzerinden Türkiye’ye enerji koridoru açmak istiyor’ uyarısı

İranlı üst düzey bir yetkili, Azerbaycan’ın, Hazar Denizi’nden Türkiye’ye bir enerji-ticaret yolu oluşturmak için Nahçıvan’a “Ermenistan’ın yetki alanında olmayacak” şekilde koridor açmak istediği uyarısında bulundu.

İran Ulaştırma Genel Müdürü Cevad Hidayeti, İran İşçi Haber Ajansı’na verdiği demeçte ülkesinin kendini (bu duruma) hazırlaması gerektiğini çünkü mevcut durumun sürdürülmesi ihtimalinin giderek azaldığını söyledi.

Hidayeti, “Görünen o ki Azerbaycan, Nahçıvan’la olan bağlantısını herhangi bir engelle karşılaşmadan ve uzun vadeli garanti altında tutmak için Ermenistan’ın kontrolü dışında Nahçıvan’a doğru bir koridora sahip olmak istiyor. Müttefiklerinin de koordinasyonuyla Hazar Denizi’nden doğrudan Türkiye’ye uzanan bir enerji-ticaret koridoru kurmayı hedefliyor.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Hidayeti, “Mevcut durumun sürdürülmesi ve devam ettirilmesi olası olmadığı için çok dikkatli olmalıyız ve her türlü duruma hazır olmalıyız.” diye konuştu.

İran, her fırsatta Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşı olduğunu belirtiyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün sadık bir savunucusu olduğunu dile getiriyor.

Keza İran lideri Ali Hamaney, Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının İran ziyareti sırasında iki lidere, ‘bölgesel sınırların veya ülkelerin toprak bütünlüğünün değiştirilmesi çabaları’na karşı çıktıklarını ifade etmişti.

Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni koridor oluşturulmasına karar verilmişti.

Ermenistan’ın İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridorla Türkiye ve Azerbaycan’ın tam bir asır sonra ilk kez kara yolu ile birbirine bağlanması hedefleniyor.

Euronews