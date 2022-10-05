Demir terbiyecisi Selahattin Usta çırak bulamıyor

Mardin‘de 58 yıldır demir işleyen ve tüm tarihi yapılarda emeği olan Selahattin Usta yetiştirecek çırak bulamadığını ve kendisinden başka bu işi yapacak kimse olmadığını söyledi.

DİLAN KAYA

Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biri olan ve kozmopolit yapısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Mardin’in zanaatkârlarından biri Selahattin Usta. Tarihi çarşıya girdiğinizde Ulu Cami’ye giderken karşınıza çıktığında dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Böylesine eski bir mesleğin son temsilcilerinden olan Selahattin Usta, hikâyesini SABAH’a anlattı.

“BİR ATÖLYE AÇSINLAR BU MESLEĞİ ÖĞRETEYİM”

Selahattin Babat (65) Mardin’de dünyaya geldi ve henüz 7 yaşındayken kimi Hristiyan kimi de Müslüman olan Mardinli ustaların yanında çıraklık yaparak demirciliği öğrendi.

Yaklaşık 58 yıldır yaptığı mesleğini artık gençlerin yapmak istemediğini ifade eden Selahattin Usta, “Beni herkes tanır, yıllardır bu işi yapıyorum. Gidip başka yerlere para sarf edeceklerine bize destek olsunlar istiyoruz. Gençler bu işleri bilmiyor. Bize bir atölye açılsın, ben de talebelere bu işi öğreteyim ve bu meslek unutulmasın istiyorum” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/yasam/demir-terbiyecisi-selahattin-usta-cirak-bulamiyor-6185593?paging=3