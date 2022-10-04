Rus avukat: “Esirlerin idamı soykırım, cehennem ve alçaklıkktır”

Rus avukat, sosyo-politik aktivist ve şarkıcı Katya Gordon, Ermeni savaş esirlerini katleden Azerbaycan askerlerinin videosunu yorumladı.

Gordon yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı jeopolitik nedenlerle…ya da sadece siyasi nedenlerle, Rusya bu konuda net konuşmuyor… Kardeşler, Ermeniler, savaş esirlerinin alenen idamı soykırımdır, cehennemdir ve rezilliktir. Savaşınız hakkında sessiz kalması adil değil. Ermenistan’ı çok seviyorum, yıllardır Ermenilerle arkadaşım ve onları anlıyorum. Küçücük sesim size herhangi bir şekilde yardımcı olacaksa, yanınızdayım. Size kalbimin derinliklerinden başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI