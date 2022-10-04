Prag’da Paşinyan-Erdoğan görüşmesinin gerçekleşeceği belirtiliyor

6 Ekim’de Prag’da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakan Paşinyan arasında bir göreşme beklentisi oluşmuştu. Sabah gazetesine göre görüşme gerçekleşecek.

Gazetenin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının gerçekleşeceği Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşecek

Habere göre Erdoğan’ın Paşinyan’a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan’da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.

Görüşme ihtimali Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilmiş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ihtimal dahilinde olduğunu belirtmiş ancak kesinleşmediğini ifade etmişti.

Agos