Misyonerlik yaptığı iddia edilen kadını polisler yakaladı

Zonguldak Gazipaşa Caddesi’nde Sabahın erken saatlerinde bildiri dağıtan Elisabeth Schjye isimli kadın Güvenlik Şube polislerine yakalandı.
Vatandaşların ‘dini provokasyonu yapıyor’ ihbarları üzerine kadını yakalayan güvenlik şube polisleri Zonguldak’ta neden böyle bir bildiri dağıttığını sordular.
Hollanda’dan gelen Elizabeth Schjye adlı kadın, dini provokasyon yapmadığını çocuk pornosuna karşı çıkmak için bütün ülkelerin ellerine tek başına gezerek bu bildiriyi dağıttığını söyledi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Ekipleri, kadının ifadesini almak için güvenlik şubeye götürdüler.
Hollandalı kadının dağıttığı bildiride Tevrat ve Zebur’a ait işaretler olduğu ifade edildi.
https://www.pusulagazetesi.com.tr/misyonerlik-yaptigi-iddia-edilen-kadini-polisler-yakaladi-222675-haberler.html
İlk yorum yapan siz olun