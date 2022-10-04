İsrail’de duvara gizlenmiş 7’nci yüzyıldan kalma altın sikkeler bulundu

İsrail’de duvara gizlenmiş 7. yüzyıldan kalma altın sikkeler bulundu

İsrail’de arkeologlar, bir doğa koruma alanı içerisinde, duvarda saklanmış, 7. yüzyıldan kalma 44 saf altın sikkenin bulunduğunu duyurdu.

Uzmanların tahminlerine göre, Banias Nehri’ndeki bir alanda bulunan 170 gr ağırlığındaki gömü, 635 yılında Müslümanların bölgeyi fetihleri sırasında saklandı.

Arkeologlar, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonuna ışık tuttuğunu söylüyor.

Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu), Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ardından, 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’na yenilene dek yaklaşık 1000 yıl hüküm sürdü.

Kazı müdürü Yoav Lerer, “Sikkelerin sahibinin savaş tehdidi sırasında, ‘bir gün mülkümü geri almak için dönerim’ umuduyla servetini saklamış olduğunu anlıyoruz. Şimdi geçmişe bakıldığında ise onun o denli şanslı olmadığını görüyoruz” dedi.

İsrailli yetkililer, antik kentteki yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda, altın sikkeler haricinde bina kalıntıları, su kanalları, borular ve bronz sikkelerin de ortaya çıkarıldığını söyledi.

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan nümismatik (para birimi) uzmanı Dr. Gabriela Bijovsky, sikkelerin bir kısmının İmparator Phocas’a (602-610), ancak çoğunun da halefi Herakleios’a ait olduğunu söyledi.

Sikkelerin bulunduğu Banias bölgesinin Hristiyan kültüründe ayrı bir yeri var. İsa peygamberin burada havarisi Peter’a “Bu kaya üzerine kilisemi inşa edeceğim” dediğine inanılıyor.

BBC