HRANT MOSKOFYAN: KUMKAPI OLARAK ORTAKÖY’ÜN BEYAZ LİSTESİNE TEMSİLCİ VERMEYİ REDDETTİK

İstanbul ikinci bölgede Ermeni toplumunun nüfusunun hayli yoğun olduğu ya da cemaat yaşamında ağırlığı olan bazı vakıflar var. İlk akla gelenler Galata Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi ve Getronagan Lisesi Vakfı, Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Vakfı, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı ve Kumkapı Meryem Ana Ermeni Patriklik Kilisesi Vakfı. Toplu söyleşimizde bu noktalar üzerinden destek algısı yaratma çabalarının ve bu noktalardan bazılarına vadedilen büyük bağışların büyük rahatsızlık yarattığı sıkça vurgulandı. Bu cemaate rüşvet dağıtma algısından kaynaklanan hassasiyetler gittikçe büyümekte, hele ki bu hafta sonunda Kumkapı Bezciyan Okulu’nun yıllık bağış toplama etkinliği de yaklaşmışken. Bu bağlamda görüşlerine başvurduğumuz Kumkapı Meryem Ana Ermeni Patriklik Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Moskofyan’ın ifadeleri şöyle: “Bu rüşvet izlenimi sorunu bağlamında kişisel fikrim tabii ki kötü ama bu konuda başkan olarak yorum yapmak istemiyorum, çünkü hafta sonunda yıllık bağış toplama etkinliğimiz var ve açığımız dört buçuk milyon lira seviyesinde. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Genel olarak Ortaköy seçimlerine dair tablonun, organizasyon ve sistem sorunlarının aşılması, sonrasında da muhalif bir alternatif listenin ortaya çıkmasıyla sağlıklı bir görüntüye büründüğünü söyleyebilirim. Bize de öneri geldi ama biz Kumkapı olarak Ortaköy’ün Beyaz Listesine temsilci vermeyi reddettik.

Kabul etmeliyiz ki toplum olarak zor günlerde ve dahası zor bir dönemdeyiz. Gidişatımızın hoş olmadığı acı bir gerçek olarak karşımızda. Bunu uzun zamandır herkes görüyor ama ne yazık ki bugüne dek kimse bir şey yapamadı. Köklü bir sistem değişikliğine giderek cemaatimiz için yeni bir düzen oturtmak zorundayız. Bakalım zaman ne gösterecek. Biz Kumkapı’da seçimimizi inşallah 24 Aralık 2022 Cumartesi günü yapacağız.”

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/4-10-2022-hrant-moskofyan-kumkapi-olarak-ortaköyün-beyaz-listesine-temsilci