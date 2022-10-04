Gomidas’a 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 4 adaylık, 1 özel ödül

Yolcu Tiyatro’nun Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde ikinci sezon temsillerine devam eden oyunu Gomidas, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne 4 dalda aday gösterildi. Yazar Ahmet Sami Özbudak ise Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne layık görüldü.

3 Ekim günü saat 18.00’de Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasıyla, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları belli oldu.

Yolcu Tiyatro’nun ikinci sezonuna devam eden oyunu Gomidas, “Yılın En Başarılı Oyunu” kategorisinde aday gösterilirken; oyunda Gomidas Vartabed’i canlandıran Fehmi Karaarslan “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu”, Cihan Aşar “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı”, Yasin Gültepe ise “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” adayları arasında yer aldı.

AHMET SAMİ ÖZBUDAK’A ÖZEL ÖDÜL

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Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise bu yıl Gomidas’ın yazarı ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak’a “En Başarılı Yazar” kategorisinde verildi.

Ahmet Sami Özbudak, 19 Ekim 2022 günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninde özel ödülünü alacak. Diğer kategorilerin sonuçları tören sırasında açıklanacak.

Gomidas, ikinci sezonda yine Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde

2020 yılında 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Türkçe ve Fransızca prömiyerlerini yapan ve geçtiğimiz sezon boyunca yoğun ilgiyle izlenen Gomidas, bu sezon da Fehmi Karaarslan ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu’nun performansıyla Kumpkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

Ersin Umut Güler’in prodüktörlüğünü ve süpervizörlüğünü üstlendiği oyun, ekim ayı içerisinde üç kez sahnelenecek.

8-9 ve 30 Ekim tarihlerindeki performanslar için biletler mobilet.com’dan temin edilebilir.

BirGün Gazetesi