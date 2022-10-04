Daşkesen’de Ermenilerin gömdüğü 452 mayın etkisiz hale getirildi

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Daşkesen’de yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda Ermenistan’da üretilen 452 adet mayın keşfedildiğini ve bu mayınların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı sabotajı sırasında, sabotaj gruplarının mayınladığı alanlar ve güvenlik yolları Azerbaycan ordusu tarafından temizleniyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçler tarafından döşenen mayınlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Daşkesen, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin büyük ölçekli sabotaj sırasında gömdüğü mayınlardan temizleniyor.

Bahsi geçen alana Ermeni sabotaj grupları tarafından gömülen Ermenistan’da üretilmiş 452 adet Э-001 М tipi anti-personel mayın, mühendislerimiz tarafından tespit edildi ve güvenlik kurallarına uyularak etkisiz hale getirildi.

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Azerbaycan ordusunun mühendislik ve tahkimat birimleri, karşı tarafın mayınyerleştirdiği topraklarımızı temizlemeye devam ediyor.”

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzileine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “3 Ekim akşam saatlerinden 4 Ekim sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıklamıştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Azerbaycan’ın 80 askeri şehit oldu.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/daskesende-ermenilerin-gomdugu-452-mayin-etkisiz-hale-getirildi-713354.html