Bodrum değil Sur

Hüseyin KAÇAR

PKK’nın 6 yıl önce yakıp, yıktığı Diyarbakır’ın tarihi ilçesi Sur sokaklarında açılan kafeteryalar Nişantaşı sokaklarını aratmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan proje çerçevesinde 10 milyar lira yatırım yapılarak yeniden inşa edilen Sur’daki kafeler, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın sözde ‘özerklik’ bahanesiyle 6 yıl önce yıkımına neden olduğu 10 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Sur ilçesi, küllerinden yeniden doğarak, bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

PKK terör örgütü Sur ilçesine bağlı Fatihpaşa, Cemal Yılmaz, Hasırlı, Savaş, Dabanoğlu ve Cevatpaşa Mahalleleri’nde sözde özerklik ilanıyla tarihi cami, kilise, han ve tarihi hamamları yakıp, yıkmıştı. Bölgede yaşayanlar zorunlu olarak göç etmişti. Terörün izlerinin silinmesi amacıyla tarihi yapılarda restorasyon çalışması başlatıldı, 6 mahallede modern caddeler, evler, iş yerleri ile kafeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ‘Sur İhya Projesi’ kapsamında 6 mahallede 10 milyar lirayı aşan yatırımla Sur adeta küllerinden doğdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda tarihi camiler ve kiliseler onarıldı, yıkılan ev ve işyerlerinin yerine ise yeni modern yapılar yükseldi.

KAFETERYALAR TURİSTLERİ AĞIRLIYOR

Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin de hayatını kaybettiği tarihi Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu Yenikapı Sokağı yeni görüntüsü ve kafeteryaları ile Nişantaşı caddelerini aratmıyor. Tarihi sokaklardaki kafeler kente gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Terör örgütünün patlayıcı, hendek ve barikatları nedeniyle en büyük hasarın yaşandığı Yenikapı Sokak’ta kafeterya işleten esnaf Serdar Türk, Sur’da büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, “Eski halinden eser yok. Yeni Sur, yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oldu. O günlerin bir daha yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

DİYARBAKIR KONAKLARI

Sur’da 506 müstakil ‘Diyarbakır konağı’ şeklinde konutlar da tamamlandı. Bunlardan 304’ü hak sahiplerine teslim edilirken, diğer evlerin de hak sahiplerine teslimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Yine yıkılan iş yerlerinin yerine modern şekilde tasarlanan 127 iş yeri oluşturuldu. Yenikapı Sokak ve Dört Ayaklı Minare’yi birbirine bağlayan 67 iş yerinden oluşan yeni bir cazibe merkezi oluşturuldu. Yeni yerleşim alanları, yerli ve ulusal markaların bir araya geldiği ticaret ve sosyal donatı alanı haline getirildi. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları’nın yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı planlanan 268 yatak kapasitesine sahip 10 butik otelin tamamlanması için de çalışmalar devam ediyor.

Sabah Gazetesi