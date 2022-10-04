Başbakan Yardımcısı ABD’li büyükelçi Tracy’yi kabul etti

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy’yi kabul etti.

Başbakan Yardımcısının Ofisinden NEWS.am’e verdiği bilgilere göre, toplantının başında, Başbakan Yardımcısı Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı son zamanlardaki geniş çaplı saldırganlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan durumu sunduğunu ve ABD makamlarına bu konuda teşekkür etti.

Büyükelçi, Ermenistan’a akredite olan büyükelçilerin hükümet tarafından düzenlenen yerleşim yerlerini ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve ABD Büyükelçisi, Ermeni-Amerikan ikili işbirliğine ilişkin konularda da fikir alışverişinde bulunarak, İçişleri Bakanlığı’nın oluşturulması yönünde yapılan çalışmalara değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu