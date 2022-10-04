AİHM: Azerbaycan, 17 savaş esiri tuttuğunu doğruladı

Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Ofisi Başkan Yardımcısı Diana Karazyan gazetecilere verdiği demeçte Azerbaycan’ın, 13 Eylül’de Ermenistan’a karşı gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 17 savaş esirini elinde tuttuğunu doğruladığını açıkladı.

Karazyan, “Şu an itibariyle ofis, çalışmalarını savaş esirleriyle ilgili acil önlemin uygulanmasına odakladı. Ancak Azerbaycan, AİHM’nin istediği bilgileri her zaman sağlamıyor. Azerbaycan, 17 savaş esiri olduğunu doğruladı ama onlar hakkında çok genel bilgiler veriyor.” ifadeleri kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu