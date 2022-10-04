AB, Azerbaycan yetkililerini Ermeni esirlerin vurulmasını derhal soruşturmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan makamlarının Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan askerleri tarafından vurulduğunu gösteren videoyu derhal incelemeleri gerektiğini söyledi.

“İlgili makamlar tarafından derhal soruşturma açılması çağrısında bulunuyoruz. Azerbaycan askerlerinin Ermeni askerlerini idam ederken görüldüğü bu videonun olayı Azerbaycan makamları tarafından araştırılmalıdır.” ifadeleri kullandı.

Stano’ya göre, soruşturmanın sonuçları videonun gerçekliğini gösteriyorsa, “bu bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.” Böyle bir suç kınanmalıdır” dedi.

Daha önce internette Azerbaycan askerlerinin bir grup Ermeni savaş esirini vahşice katlettiği bir video yayınlandı.

Ermenistan Kamu Radyosu