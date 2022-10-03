VAKIF SEÇİMLERİNDE ADAY EKİPLERDEN BEKLENTİLERİMİZ

PATRİK SAHAK II.

ORTAKÖY S. ASDVADZADZİN KİLİSESİ VAKFI SEÇİMİ

Ortaköy Vakfı finansal açıdan cemaatimizin başarılı ve varlıklı bir vakfına dönüşmüştür. Bu vakıfta mevcut bulunan finansal kaynakların ve gelirlerin hakkaniyetli ve amaca uygun kullanılması bir cemaat meselesidir. Aday ekiplerden aşağıdaki beklentilerimiz doğrultusunda kamuya açık yazılı taahhütte bulunmalarını talep etmekteyiz. Ekiplerin seçime en geç bir hafta kala programlarını ve taahhütlerini, aday ekipteki tüm üyelerin isim ve imzalarıyla patriklik makamına teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim eden ve etmeyen aday listeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

A. Vakfın düzenli gelirlerinden vakfın sorumluluğundaki kurum ve mülklerin giderleri karşılandıktan sonra kalan gelir aşağıdaki gibi pay edilir.

1. %40 ila %50 arası belirlenecek bir oranın diğer okulları desteklemek için ayrılması:

a. Ya tüm okullar belirlenecek standart ve kriterlere göre pay alırlar. Üleştirmede öncelik ve ağırlık açığı olan okullara verilerek gerçekleştirilecek bu paylaştırmada Beykoz Vakfının dağıtım modeli örnek alınabilir.

b. Ya da esas olarak iki okulun finansal garantörlüğü (sponsorluk, hamilik) üstlenilerek ve bunların yıllık tüm açıkları kapatılarak paylaştırma gerçekleştirilir (örneğin, Samatya Sahakyan-Nunyan ve Feriköy Merametçiyan Okulları). Onların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan meblağla diğer okullara da proje bazında yardım yapılabilir.

c. Yardım alan okulların Ortaköy Vakfına hesap verebilir şeffaflığı garanti etmesi gerekmektedir. Garantörlük üstlenilen okulların vakıflarında ortak bir yönetim üyesinin bulunmasının bu şeffaflığın ve çift yönlü güvenin sağlanmasında büyük katkısı olacaktır.

2. %15 ila %20 arası belirlenecek bir oranın sosyal yardım faaliyetleri için ayrılması: Fakirler kollarına destek (erzak yardımı, kira, düğün, cenaze, nakdi vs.), öğrenci bursları, vs.

3. %5 ila%10 arası belirlenecek bir oranın gençlik faaliyetleri için ayrılması: Mezunlar derneklerinin proje bazlı desteklenmesi, spor kulüpleri, dans, folklor ve koro faaliyetlerinin, vs., desteklenmesi.

4. %5 oranında bir finansmanla Ermeni dili ve kültürünün desteklenmesi: Batı Ermenicesini korumak için fon, Ermenice ve din kültürü öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve desteklenmesi, sınıf öğretmeni yetiştirmek için özel burs imkânı.

5. %3 ila %5 arasında bir oranın Ermeni basınını desteklemek için ayrılması: Gazete ilanları ve gazetelerin öğrencilere dağıtımının sübvanse edilmesi şeklinde,

6. %7 ila %10 oranında bir destek Patrikhane giderleri için: Patrikhane personel aylıkları, İstanbul dışında Anadolu cemaatlerimiz için verilecek hizmetlerin, içte ve dışta temsiliyetin artırılması, kurulacak cemaat ortak komisyonlarının (Gençlik, Sanat ve Kültür, Eğitim, Finans, Protokol, Burslar) ve ruhaniler hazırlama çalışmalarının desteklenmesi.

7. %10 oranı Ortaköy Vakfının özel kullanımı için

8. Bu taahhütlerdeki hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere, Patriklik (ya da ERVAB) çatısı altında kurulacak ortak finans komisyonu tarafından yılın belli bir ayında yapılması amaçlanan çalışmalarda tüm bilanço ve belgelerin sunulacağı garantisinin verilmesi gerekmektedir. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu bir modellemedir. Bu minvalde bir bütçe planlamasını aday ekipler kendileri çalışarak hazırlamalıdırlar.

B. Bu finansal beklentilerin yanı sıra ekiplerden:

1. Ortak eğitim çalışmalarını etkin bir katılımla destekleyeceklerine ve alınacak kararlara uyacaklarına,

2. İki dönemden fazla aynı vakıfta görev üstlenmeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını bekliyoruz. Zaten iki dönemi dolduranların, yöneticiliklerinin bu son dönemi olacağına dair yazılı bir vaatte bulunmaları gerekmektedir.

Seçim çalışmalarınızda başarılar dilerim. Pederane dualarımla

Sahak II

Türkiye Ermenileri Patriği

03.10. 2022