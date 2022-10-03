ÖĞER: FERİKÖY OLARAK RÜŞVETE TENEZZÜL ETMEYİZ

Yaklaşan seçimler öncesinde Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Manuk Öğer bazı cemaat çevreleri tarafından yoğun olarak eleştirilmekte. Gazetemizdeki toplu söyleşide bu eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine Manuk Öğer’in görüşüne başvurduk. Öğer’in ifadeleri şöyle:

“Ne yazık ki seçimler öncesinde Feriköyümüz üzerinden bazı kara propagandalar yapılıyor. Vakfımızın seçmen potansiyeli dikkate alındığında, üzerimize oynayanlar olmasına, manipülasyonlar yapılmasına şaşırmıyoruz, kaldı ki zaten alışığız. Ancak bazı hususların toplumumuz tarafından tüm açıklığıyla bilinmesini de mevcut ortamda yararlı addediyoruz.

Biliyorsunuz, bize karşı konuşulanlar hep Ortaköy Vakfı’nın seçimiyle ilgili. Peki, Ortaköy yönetiminin 800 kişiyle seçim yapmaya kalkışmasına ERVAB toplantısında ilk karşı çıkanlardan biri olduğum neden unutuluyor? Burada çok ciddi ahlaki bir sorun olduğunu düşünerek o çıkışı tereddütsüz yaptım. Daha sonra Patrik Hazretleri beni arayarak, Feriköy’den Ortaköy Vakfı için, mevcut yönetimin devamı olan liste için bir yönetici adayı vermemizi istedi. Bütün sıkıntı da bu temasın yankılarından doğdu. Şunu açıkça söylemek isterim ki, biz Feriköy olarak bu seçim sürecinde Ortaköy Vakfı’nın mevcut yönetiminin sergilediği tavrı ve benimsediği mantığı kesinlikle aklamıyoruz. İlk gün ahlaksız olduğunu söylediğim şeye daha sonra rıza gösterecek değilim. Kaldı ki Ortaköy için aday olan Mavi Liste’de de Feriköyümüz’e çok yakın ve saygın isimler var. Biz bu seçimde tamamen tarafsızız, lütfen bunu herkes böyle bilsin. Bu arada tarafsızlığımız da lütfen bir edilgenlik ve sorumluluktan kaçınma olarak görülmesin. Tarafsız olmamızın tek nedeni var. Kilisemize Ortaköy Vakfı seçimi için sandık konulacak. Biz vakıf yönetimi olarak adil ve sağlıklı bir oylama ortamı sağlayabilmek için, ilkesel olarak tarafsız kalmamız gerektiğini düşündük. Konu aslında bundan ibaret.

Bir de tabii başka iddialar ve söylentiler de geliyor kulağımıza. Ortaköy Vakfı mevcut yönetiminin Feriköy’e büyük bir bağış vaat ettiği ve bizim de bunun karşılığında kendilerine destek sözü vererek rüşvet almaya yeltendiğimiz söyleniyor. Bizim yönetimimiz yıllardan beri büyük açmazlar içerisinde Merametçiyan Okulumuz’u ayakta tutuyor. Öyle sorunlar aşıyoruz ki rüşvete tenezzül edeceğimizin düşünülmesini abesle iştigal sayıyorum. Biz okulumuz için her mücadeleyi veririz ama bunu seçim rüşvetlerine tenezzül ederek yapacak insanlar değiliz.

Zannediyorum daha fazla bir şey söylememe gerek yok.”

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 3, 2022

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/3-10-2022-öğer-feriköy-olarak-rüşvete-tenezzül-etmeyiz