Fransa çalışıyor

Fransa, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyor

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Anne Luyot, Azerbaycan’ın bombardımanından etkilenen Ermenistan’ın Geğarkunik bölgesindeki yerleşim yerlerini ziyaret ettikten sonra, Fransa’nın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

“13 ve 14 Eylül saldırılarından etkilenen yerleşim yerlerine çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik.

Birçok ev ve sivil altyapı yıkılmış veya hasar görmüş.

Ermeniler barışçıl koşullarda yaşayabilmelidir.

Fransa, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyor”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu