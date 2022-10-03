Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Cenevre’de buluştu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 2 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre Ararat Mirzoyan, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarından çekilmesi ve tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması konusunda Ermeni tarafının tutumunu yeniden teyit etti. Sınır durumunu kontrol etmek için uluslararası mekanizmaların devreye girilmesini önemsedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçlarının uluslararası mahkemeler tarafından açıkça değerlendirilmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, Stepanakert ve Bakü arasında bir müzakere mekanizmasının oluşturulması da dahil olmak üzere Dağlık Karabağ Ermenilerinin hak ve güvenlik garantilerini sağlayan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşması hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Bölgesel ulaşım yollarının ülkelerin egemenlik ve yetki altında açılması gerektiği yönündeki karşılıklı anlayış her iki tarafça olumlu olarak karşılandı.

Agos