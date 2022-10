Adaları silahlandırırsan antlaşmalardan çıkarsın

Didem Özel TümerAkar, Yunanistan’dan gelen kışkırtıcı söz ve eylemlerle ilgili olarak “Bazı Yunan siyasiler her fırsatta yalan söylüyor, Türkiye’yi karalıyor. Tıp literatüründe bunun karşılığı mitomani.Yalan söyleme hastalığı. Bunlara şifa diliyoruz” dedi. Akar, gayri askeri statüdeki adalar konusunda Lozan ve Paris Barış Konferansı’nı işaret ederek, “Eğer askeri hale getirirsen antlaşmadan çıkıyorsun demektir… Olay tamamen bizim kontrolümüzde olacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Isparta’da önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldık, ardından da komandolarla birlikte karavanadan yemek yedik. Akar, Yunanistan’a mesajlarını verirken arkadan eğitimleri devam eden ve yakında harekât alanlarında göreve gidecek komandoların sesleri geliyordu. İNSAN OLAN KATLİAMI SAVUNMAZ: Bir ülkenin eski Cumhurbaşkanı, Tripoliçe’yi, katliamı savunuyor. Orada katledilenler arasında Arnavut, Türk, Yahudi siviller, Rumlar da var. İnsan olan katliamı savunmaz. Bir ülke, millet düşünün 400 sene başka bir ülkenin idaresinde kalıyor ama dilini, dinini kaybetmemiş. Şimdi ise aynı adam böyle bir milleti mezalimle, soykırımla suçluyor. Öyle bir şey olmamasına rağmen bir de bizi “Yeni Osmanlıcı” diye suçluyorlar. Megola idea diye senin ortaya attığın bir şey var. Kimse onu konuşmuyor. Biz diyalog diyoruz ve bunda ısrarlıyız. Neden? Çünkü haklıyız, güçlüyüz her zaman diyaloga hazırız. TAKİP EDİYOR; TEDBİR ALIYORUZ: Rusya, ABD ve NATO için tehdit kabul ediliyor. Buna karşı alınan tedbirler var. Bu çerçevede Dedeağaç’a bir lojistik merkez kuruluyor. Resmi açıklama bu. İkinci olarak da oraya LNG merkezi oluşturulması hedefleniyor. Bizim ABD ile yaptığımız (1980) savunma iş birliği anlaşmasını Yunanistan da ABD ile yapıyor (1990). 2020’de yenileniyor, daha önce dört olan üs sayısını bu anlaşma çerçevesinde 9’a çıkarıyor. Bu arada Midilli ve Sisam’da ABD’nin verdiği araçlar tespit edildi. Durum bu. Ancak savunma ve güvenlik, takip ve tedbir meselesi. Yakından takip ediyor, tedbirlerimizi alıyoruz. GASA’LARIN SİLAHLANDIRILMASI: Lozan Antlaşması madde 12, Paris Barış Konferansı madde 14 bunları açıkça ortaya koyuyor. Siz adaları silahlandıramazsınız. Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) askeri hale getiremezsiniz. Neden? Çünkü anlaşma böyle. Eğer sen bunu bu hale getirirsen antlaşmadan çıkıyorsun demektir. Yaşananlara karşı yapılabilecek ne varsa yapıyoruz. Objektif olarak, matematik, mühendislik olarak baktığınızda olay tamamen bizim kontrolümüzde olacak şekilde çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman rehavete kapılmadan önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Her şeye rağmen de biz “barış” diyoruz “diyalog” diyoruz, “barış kapısı” diyoruz uzattığımız barış elini tutun diyoruz. ŞİFA DİLİYORUZ: Bazı Yunan siyasiler her fırsatta yalan söylüyor. Türkiye’yi karalamaya çalışıyor. Bu bir hastalık olmuş artık. Bunun tıp literatüründeki karşılığı mitomani. Yalan söyleme hastalığı. Öyle ki yalana kendileri de inanır oldular. Bunlara şifa diliyoruz. Üçüncü tarafların, batılı ülkelerin objektif olmaması, belki de en önemli problemimiz bu. Türkiye bir tehdit değil, güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Hem kendimizin hem Kıbrıslı kardeşlerimizin Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız, buna da muktediriz. Tarihten ders alın diyoruz. 1974’TEKİ POZİSYONUMUZDAYIZ: İster Yunanistan ister Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilgili konular olsun açıklama yapılınca hemen olacak veya olmuş bitmiş gibi anlaşılıyor. O işler öyle olmuyor. Ambargo kalktı ama uygulama nasıl olacak göreceğiz. Gece gündüz takip ediyoruz. Personel mevcudumuz, silahımız, aracımız gerecimiz, hudutlarımızın kontrolü hepsi hesap kitap mühendislik meselesi. Bu konularda zafiyet söz konusu değil. Orada asla zafiyete müsaade etmeyiz. Uluslararası hukuk, garantörlük hakkımız, oradaki kardeşlerimizin hakkı, hukuku çerçevesinde yapılması gerekenler bugüne kadar yapıldı, bundan sonra da yapılacak. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarındayız, 1974’teki pozisyonumuz ne ise bugün de aynı. F-16’NIN ALTERNATİFİ NELER?: Tedarik süreci işliyor. Bizim bugün için yeni bir arayışa geçmemizin bir nedeni yok. Süreç normal devam ediyor ancak aksi bir durumda tabii ki alternatifsiz değiliz. SURİYE’DE OPERASYON MU; SİYASİ ÇÖZÜM MÜ?: Her türlü opsiyon masada. Bunun hem siyasi hem sosyal hem de askeri boyutu var. Esas olan Türkiye’nin hak ve menfaatleri, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk, komşularımızın hak, hukuklarına saygı. Biz bu açılardan bakıyoruz konuya. Terörün yok edilmesi halkımızın, hudutlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Orada ciddi bir terör potansiyeli var. PKK/YPG teröristtir, ABD’li dostlarımız ne derse desin. Terör meselesinden dolayı sıkıntımız var, hudutlarımızın güvenliğini sağlama gayretimiz var. Amacımız bu. Samimi olarak bir an önce anayasa yapılsın, seçimler yapılsın, bağımsız, egemen Suriye devleti, istikrarlı bir devlet ortaya çıksın, bizim güney sınırımız güven altında olsun. Derdimiz bu. ‘İsveç teröristler için yuva olmamalı’ İsveç silah ambargosunu kaldırdı. Ancak teröristler varlıklarını sürdürüyor. Seçimi bekliyorlardı, seçimi de tamamladılar. Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan konulardan biri teröristlere karşı tutumları diğeri ihraç listesi konusuydu. İhraç listesini yaptıklarını ifade ediyorlar. Ancak teröristler orada hala varlıklarını sürdürüyor. Artık kararlarını vermeleri lazım. Orası teröristler için sığınılacak yuva olmamalı, kucak açmaktan vazgeçmeliler. ‘Güçlü Türkiye kalıplara sığmaz’ Güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor, güç dengeleri, aktörler ve roller sürekli değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek Türkiye kişilikli ve kimlikli bir politika ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada bir özne haline geldi. Türkiye gelişmeleri takip ediyor, proaktif davranarak yapılması gereken ne varsa onları yapıyor, önlemlerini alıyor. Güçlü Türkiye, sokulmak istenen kalıplara sığmıyor. Seyyid Nesimi’nin dediği gibi “Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam”. KİMSE İŞİNİZ BİTTİ DEMESİN: Bize kimse ‘teröristleri ülkenizden attınız, tamam işiniz bitti’ demesin. Onun bedelini daha önce ödedik. Terörist gidiyor oralarda toparlanıyor tekrar saldırılarına başlıyor. O nedenle dedik ki biz terörü kaynağında yok edeceğiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bunun da en son örneği Asos’a yaptığımız hava harekâtı. Yaklaşık 140 km içerideki terör yuvalarını vurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda emir ve talimatları ile her türlü desteği sağlıyor, önümüz açık. Dışarıda, terörle mücadelemiz sanki Kürt nüfusa yönelik hareketmiş gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle yalan, iftira. Kürtler bizim kardeşimiz. ÇÖZÜM SÜRECİ ÖNEMLİYDİ: Çözüm süreci (2013-2015) terörü desteklemeyen Kürt kardeşlerimiz için önemliydi. Onlar da bunu dile getiriyor ama teröristler çözüm sürecini terörü, ayrılıkçılığı derinleştirmek için fırsat olarak kullanmaya çalıştı. Teröristler katliamlar yapınca tamam ‘dur, bitti’ denildi. 24 Temmuz 2015’te büyük bir hava harekâtı ile yeni dönem başladı. FIRAT KALKANI ABD İLE YAPILACAKTI: Bunu tarih yazacak, teröristler çözüm sürecinde, dağlarda, çukurlarda bir yere varamayınca belki de kuklacılar 15 Temmuz’u sahneye koydular. Sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH), Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH), Barış Pınarı Harekâtı (BPH) ve Bahar Kalkanı Harekâtı (BKH) yapıldı. FKH ile ilgili çalışmalar 2015’te başladı. Önce ABD ile planlama çalışmaları yapıldı. Planlamanın üçte ikisi tamamlanmışken ABD vazgeçti. Biz dedik ki ‘tek başımıza giriyoruz’, girdik ve yaklaşık 4 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. HER YERDE MÜHİMMAT VARDI: Hudut hattında bir boşluk kalmıştı Pençe Kilit ile buraya kilit vuruyoruz. Operasyon büyük ölçüde tamamlandı. Her yerde olandan fazla patlayıcı, silah, mühimmat vardı. Buraya uzun süredir girilmemesinden dolayı teröristler oraya iyice yerleşmişlerdi. OPERASYONLAR OLMASAYDI…: İçimizden ‘Suriye’de ne işimiz var?” diyenler var. En kibar tabiri ile bu söz bir bilgisizliktir. Bu operasyonlarımız olmasaydı Türkiye olarak bölge ülkeleri olarak çok daha başka oluşumlarla, sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacaktık. Milliyet Gazetesi