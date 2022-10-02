Rum Kesimi’nden skandal Türkiye sözleri: Cumhurbaşkanı Anastasiadis Yunan’ı örnek aldı

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|Türkiye-Yunanistan gerginliğine dahil olmaktan geri kalmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’ten skandal Türkiye açıklaması geldi. Türkiye’nin gerilimi tırmandırmaya çalıştığını ifade eden Rum lider Yunanistan Başbakanı Miçotakis gibi Avrupa’nın arkasına sığındı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar geldi.
GKRY’nin İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasının yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen askeri törende dün GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis skandal sözlere imza attı.
Türkiye’nin bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını ifade eden Anastasiadis, “Avrupa Birliği (AB) ile komşu ülkelerin yanı sıra Türk hükümetinin yeni söylemleri ile ilgili olarak bazı diğer güçler de bizi koruyor” dedi.
GKRY ordusunu güçlendirdiklerini söyleyen Anastasiadis, “Türkiye’nin bizi çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz” dedi.
‘Oturup beklemeyeceklerinin’ altını çizden Rum lider, tıpkı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gibi AB’nin kendilerine kalkan olacağını ifade etti.
Nitekim Yunan lider de her fırsatta AB’nin kendilerini Türkiye’ye karşı koruyacaklarını söylediği açıklamalara yer veriyor.
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