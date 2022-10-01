Yunan takımı AEK, stadyumuna ‘Ayasofya’ adını verdi: Açılışta kemençe çalıp horon oynadılar

Yunan Süper Ligi ekiplerinden AEK, yeni stadyumunun açılışını yaptı. 31 bin 100 kapasiteli stadın adı “Ayasofya” oldu. Açılış töreninde, Matthaios Tsahouridis kemençe çaldı, 60 kişilik bir ekip stadyumun ortasında horon oynadı. Stadyumdaki kemençeli horonlu gösteri sosyal medyada dikkat çekti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın takımı AEK Atina, İstanbul’da yaşayan Rumlar tarafından kuruldu. Takım, yeni stadyumuna Ayasofya anlamına gelen Agia Sofia adını verdi. Stadın yapısındaki detaylar ve açılış törenindeki kutlamalar ise çok konuşuldu.

2017 yılından itibaren stadyumun yapım çalışmaları devam eden AEK, yeni stadyumuna geçmeden önce iç saha maçlarını Atina Olimpiyat Stadyumu’nda oynuyordu.

T24