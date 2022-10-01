PKK Paşinyan’a kızdı

Ermenistan’ın Türkiye’ye iki PKK’li militanı teslim etmesi PKK’nin tepkisine neden oldu

PKK’nın Dış İlişkiler yetkililerinden Zagros Hiwa, Erivan hükümetinin iki PKK’liyi Türkiye’ye iade etmesine “Paşinyan hükümetinin Ermeni tarihine ihaneti” sözleri ile tepki gösterdi.

El Nehar El Arabi gazetesine konuşan Hiwa, Ermenistan’ın Türkiye’ye iade ettiği Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım adlı militanların Kasım 2021 tarihinde Avareş nehrini geçmeye çalışırken Ermeni askerler tarafından tutuklandığını 8 yıl ceza aldığını söyledi

İki PKK’linin Türkiye’ye teslim edilmesini Paşinyan hükümetinin Ermeni halkına ihaneti olarak yorumlayan Hiwa “Bu ihanet Ermeni halkı ile olan ilişkilerimize zarar vermeyecek” diye konuştu.

https://dogruhaber.com.tr/haber/866313-pkk-pasinyana-kizdi/