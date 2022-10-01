Kars’ta Karabağ şehitleri için ihsan yemeği verildi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kars’ta Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan vatandaşı öğrenciler ve Ehlibeyt Işıklı Cami İmamı Seyit Ahmet Erdem tarafından Karabağ Savaşında şehit olan askerler onuruna ihsan yemeği verildi.

Tacettin DURMUŞ

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’un ev sahipliğinde Ehlibeyt Işıklı Camii Taziye evinde Cuma namazı sonrası verilen ihsan yemeğinde, zaferle sonuçlanan 44 günlük savaş sırasında şehit olan Azerbaycan askerleri için Ehlibeyt Işıklı Cami İmamı Seyit Ahmet Erdem tarafından Kuran’ı Kerim okundu. Kars İl Müftü Yardımcısı İshak İşçi de tüm şehitler için dua okudu.

Yemeğe katılan Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan vatandaşı öğrenciler, üzerinde ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez ve 27 Eylül Şehitleri Anma Günü’ yazılı tişörtler giydi. Ayrıca Işıklı Cami üzerine dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Taziye evi girişine savaşta şehit olan bazı Azerbaycan askerlerinin fotoğraflarının olduğu afiş asıldı.

İhsan yemeğine: Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bazı daire müdürleri, oda ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GULİYEV, ’27 EYLÜL’ TARİHİ HER YIL AZERBAYCAN’DA ‘ŞEHİTLER GÜNÜ’ OLARAK ANILACAK”

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, ihsan yemeğinde yaptığı konuşmada, ‘27 Eylül’ tarihinin Azerbaycan ordusunun, 30 yıldır Ermenistan ordusunun işgalinde bulunan Karabağ topraklarını 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı kurtarma operasyonunun 2. yıl dönümü ve “Şehitlerini Anma Günü” olduğunu söyledi.

Karabağ şehitleri ile birlikte tüm Türk Dünyası şehitlerini rahmet ve minnetler andıklarını da söyleyen Başkonsolos Guliyev, “Azerbaycan toprakları Ermeni ordusu tarafından 30 yıl boyunca işgal edildi. Ama Azerbaycan’ın Ali Muzaffer Başkumandanı İlham Aliyev’in önderliğinde 2 yıl önce 27 Eylül’de 30 yıllık görüşmelere rağmen ıslah olmayan Ermeniler ile yeni bir savaşımız başladı. Ve 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan savaşın sonucunda Azerbaycan toprakları işgalden azat edildi. Özellikle Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa işgalden azat edildikten sonra savaşı zaferle bitirmiş olduk. Ama teessüfler olsun ki Ermeniler halen uslanmamışlar, demir yumruğumuzu yine başlarında görmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde 23 ve 23 Eylül tarihlerinde de yeniden topraklarımıza saldırdılar. Ama biz onlara yine derslerini verdik ve başlarına yumruğumuzu vurduk. Bu saldırıda 79 şehit vermiş olduk. Azerbaycan’ın her zaman yanında duran ve savaş sırasında da manevi desteğini veren Türkiye’miz ile birlikte bu savaşı zaferle bitirdik. Bugün de şehitlerimizi anıyoruz. Bu sebeple hem Azerbaycan’ımızın, hem canımız, gözümüz olan Türkiye’mizin ve Türk dünyamızın bütün şehitlerini rahmet ve minnetle anarak herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum “ dedi.

VALİ ÖKSÜZ “TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN’IN KARDEŞLİĞİ EBEDİYETE KADAR SÜRECEK”

Kars Valisi Türker Öksüz de yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşliğinin ebediyete kadar süreceğini söyledi.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını da söyleyen Vali Öksüz ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Tabiî ki şehitlerimizden dolayı içimiz buruk. Azerbaycan topraklarına yapılan saldırılar neticesinde şehit olan kardeşlerimizi bugün minnetle ve rahmetle anıyoruz. Allah mekânlarını cennet etsin. Biz ‘iki iki devlet bir millet’ düsturuyla Azerbaycan’ı kardeşimiz olarak görüyoruz. Biz ‘Bir Millet’ olarak kendimizi tanılıyoruz. Ülkemizin desteği her zaman Azerbaycan’ın yanındadır. Bundan sonra da kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimiz göstermeye devam edeceğiz. Bu kardeşliğin Kars’ta da en iyi şekilde yaşandığını düşünüyorum. Bundan sonra da inşallah kardeşlik hukukunu devam ettireceğiz. Arzumuz ve gönlümüz odur ki: Azerbaycan’daki kardeşlerimizin barış ve huzur içerisinde yaşasın. Bu vesile ile bu savaşta şehit olan tüm Azerbaycan askerlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin huzuru ve bölünmez bütünlüğü için ülkemizin dört bir tarafında şehit olan bütün şehitlerimizi de bu vesile ile rahmetle ve minnetle anıyorum. Biz hep birlikte Türkiye ve Azerbaycan ebediyete kadar bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Kars’ta Karabağ şehitleri için ihsan yemeği verildi