Karabağ kanatlanıyor

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Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Karabağ’daki Zengilan Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile 20 Ekim’de açılışının yapılacağı bilgisini verdi.

AYDIN HASAN Ankara – Zengilan, geçen yıl açılan Fuzuli Havalimanı’ndan sonra Karabağ’daki ikinci uluslararası havalimanı olacak. İki havalimanı, Karabağ’daki kalkınma hamlesinin simgeleri haline geldi.

Ermeni işgalinin sona ermesiyle birlikte yatırımların başladığı Karabağ’ın kaderi değişti. Karabağ’ın dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Fuzuli Havalimanı, 26 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle açılmıştı. Bir yıl içinde Karabağ’ın ikinci hava kapısı olacak Zengilan Havalimanı da açılışa hazır hale geldi. 20 Ekim’deki açılış töreninde Aliyev’in yanında yine Erdoğan yer alacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Zengilan’a ZZE uluslararası statü kodu verdi. Zengilan Havalimanı, her türlü yolcu ve kargo uçağını kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip. Terminal binası yılda 1 milyon 750 bin yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlandı.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/karabag-kanatlaniyor-6833664