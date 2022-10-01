Ermenistan’ın Türkiye kararı terör örgütü PKK’yı şoka soktu! “Ermeni tarihine en büyük ihanet”

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Ermenistan’ın Türkiye’ye iki PKK’lı teröristi iade etmesi sonrası, terör örgütü PKK’nın sözde yetkililerinden Zagros Hiwa çıldırdı. Paşinyan hükümetine tepki gösteren Hiwa, “Bu, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanettir” dedi.

Terör örgütü PKK’nın sözde Dış İlişkiler yetkililerinden Zagros Hiwa, Erivan hükümetinin iki PKK’lıyı Türkiye’ye iade etmesine “Paşinyan hükümetinin Ermeni tarihine ihaneti” sözleri ile tepki gösterdi.

Konu ile ilgili El Nehar El Arabi gazetesine konuşan Hiwa, Ermenistan’ın Türkiye’ye iade ettiği Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım adlı teröristlerin Kasım 2021 tarihinde Avareş nehrini geçmeye çalışırken Ermeni askerler tarafından tutuklandığını söyledi. Hiwa, iki PKK’lının Ermenistan’da 8 yıl hapis cezası aldığını da ekledi.

İki PKK’lının tutuklanması konusunda Ermenistan hükümeti ile doğrudan ilişkileri olmadığını söyleyen Hiwa, “Yoldaşlarımızın Paşinyan hükümeti tarafından Türk rejimine teslim edilmesini Kürt halkına yönelik bir ihanet değil, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanet olarak görüyoruz. Ermeni halkının gerçek temsilcilerinin bu ihaneti kabul etmediğini biliyoruz. Bu ihanet Ermeni halkı ile olan ilişkilerimize zarar vermeyecek” diye konuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı 23 Eylül’de PKK’lı Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım’ı sınırdaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirmişti. Terör örgütü PKK, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada ise 2 PKK üyesinin Ermenistan tarafından Türkiye’ye verildiğini öne sürmüştü.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenistanin-turkiye-karari-teror-orgutu-pkkyi-soka-soktu-ermeni-tarihine-en-buyuk-ihanet-1695209.html