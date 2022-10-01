California’da 24 Nisan, ‘Soykırım Anma Günü’ ilan edilerek tatil oldu

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ABD, sözde Ermeni Soykırımı yalanı üzerinden Türkiye’yi hedef alan bir karara daha imza attı. 24 Nisan, vali kararıyla tüm California’da Soykırım Anma Günü ilan edilerek tatil oldu. Tasarının kabulüyle California’daki tüm topluluk kolejleri ve devlet okulları 24 Nisan günlerinde kapanacak ve devlet memurlarına da ücretli izin verilecek.

ABD, sözde Ermeni Soykırımı yalanı üzerinden Türkiye’yi hedef alan bir karara daha imza attı. 24 Nisan, vali kararıyla tüm California’da Soykırım Anma Günü ilan edilerek tatil oldu.

Eyalet Meclisi ve Senato üyeleri, California yasama meclisinin her iki meclisinin de bu tasarıyı kabul etmesi için aylarca çalışmış, 7 Şubat 2022’de Eyalet Meclisi’nde tanıtılmıştı.

Tasarı birkaç komisyondan geçti. Devlet Kurumları Komisyonu’ndan 20 evet, 0 hayır; Yüksek Öğrenim Komisyonu’ndan 12 evet, 0 hayır; Ödenekler Komisyonu’ndan 12 evet, 0 hayır ve 26 Mayıs 2022’de tam Eyalet Meclisi’nden 75 evet ve 0 hayır oyu aldı.

Tasarı daha sonra aşağıdaki komisyonlardan geçerek Eyalet Senatosu’na gitti. Devlet Kurumları Komisyonu 14 evet, 0 hayır; Eğitim Komisyonu: 6 evet, 0 hayır; Ödenek Komisyonu 7 evet, 0 hayır ve tam Senato 23 Ağustos 2022’de 40 evet 0 hayır oyla tasarıya onay verdi.

Tasarı daha sonra Senato değişiklikleriyle uzlaştırmak için 24 Ağustos 2022’de Eyalet Meclisi’ne geri döndü. Burada da 77 evet, 0 hayır oyla kabul edildi.

Tasarı daha sonra 31 Ağustos 2022’de imzası için California Valisi Gavin Newsom’a sunuldu. Valinin tasarıyı imzalaması veya veto etmesi için 30 Eylül 2022’ye kadar süresi vardı.

Bu süre dolmak üzereyken California Valisi tasarıyı imzaladı.

https://www.veryansintv.com/californiada-24-nisan-soykirim-anma-gunu-ilan-edilerek-tatil-oldu/