Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Konut, otel inşaatı, tuvalet gibi yerleri yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız” dedi.

Aişe Hümeyra Bulovalı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fox TV’de yayımlanan “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programına konuk oldu.

Gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlayan Ersoy, Kız Kulesi restorasyonu, Kapadokya’daki yol çalışmaları, Kültür Yolu Festivalleri, Rami Kışlası ve turizm konusundaki çalışmaları anlattı.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarının öncesinde, yapılacak işlemlerin kamuoyuna detaylarıyla duyurulmasına rağmen dezenformasyon oluşturulduğunu belirterek, yapıda 1944’te eklenen betonarme bölümlerin dayanıklılığının kalmadığının altını çizdi.

Kız Kulesi’ndeki çalışmalar başlamadan önce birçok test ve jeoradar taraması yapıldığına işaret eden Ersoy, kasım ya da aralık ayında, üzerindeki dış örtüyü kaldırmayı, 2023’ün nisan ayında ise yeniden ziyarete açılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nin yeniden yapılanmasında 2. Mahmut dönemindeki halini baz aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Elimizde en fazla dokümantasyon ve resim, çizimlerin olduğu o dönem. Yani kulede sonradan bindirilen yükler kaldırılıyor. Orada çatıdaki çelik konstrüksiyon sonradan bindirilmiş. Şu ana kadar üzerinden 500 tona yakın beton yükü kaldırıldı. Aynı şekilde çelik yükleri de azaltıyoruz. Eskiden olduğu gibi bir burç şeklini alacak. Yani ortadaki o çatı kalkacak, kule özelliği kalacak. Balkon, teras özgün ahşap malzemeden yapılacak. Bundan sonra en önemli bir şey de yeme içme fonksiyonlarından arındırılarak, aynı Galata Kulesi’nde yaptığımız gibi bir müze kule olacak. Asli amacına dönecek.”

“Biz görevimizi yapmazsak, korkarsak, ürkersek bu ülke ileri gitmez”

Kapadokya’da Alan Başkanlığı kurulduğundan bu yana 400’den fazla kaçak yapıyı yıktıklarına dikkati çeken Ersoy, “Konut, otel inşaatı, tuvalet gibi yerleri yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız. Kaçak yapılara eğer göz yumarsak alanlarını yavaş yavaş genişletiyorlar. Dezenformasyon da kaçak yapılarını yıktığımız kişiler tarafından başlatılıyor. Biz görevimizi yapmazsak, korkarsak, ürkersek bu ülke ileri gitmez. ” diye konuştu.

“Kapadokya’da yol çalışması nedeniyle peri bacaları yıkılıyor” iddialarına da değinen Ersoy, şunları aktardı:

“Çekilen fotoğrafa neresinden baktığınızla alakalı bir konu. Önden bakarsanız peri bacası yıkılıyor. Fotoğrafın arkasından bakarsanız tuvalet. Daha geniş açıdan bakarsanız yıkıldığını iddia ettikleri peri bacası ile tuvalet arasındaki mesafe 33 metre. Zaten o da bir peri bacası değil, kaya oluşumu. Şu anda mevcut olan Göreme Açık Hava Müzesi’nin içinden geçen yol. 2014’te UNESCO gönderdiği yazıda, bu yolun dünya mirası değerine zarar verdiğini, yolun kapatılması gerektiğini söylüyor. Bu yolu kapatırsanız alternatifi 14 buçuk kilometre. Yani şu anda yaptığımız 2 buçuk kilometrelik yolun alternatifi 14 buçuk kilometreyi vatandaşa kabul ettiremezsiniz. İkincisi de daha başka bir sıkıntı da doğuruyor. Burada sizin daha başka bir değeriniz Uçhisar Kalesi var. Bütün bu ağır vasıta yükü Uçhisar’da yoğunlaşıyor. Bu sefer Uçhisar Kalesi’ni riske atıyorsunuz. Buradaki trafiği onlarca kat arttırarak, bu sefer başka bir değeri kaybetmekle karşı karşıyasınız.”

Bakan Ersoy, Kapadokya’da 5-7 metre genişliğinde bir tarım yol olduğunu ve Kapadokya Alan Başkanlığının yaptığı çalışma sonucunda da en iyi, yeni alternatif yolun bu güzergahta oluşturulması gerektiğine karar verildiğini belirtti.

Kullanılmaya devam eden yoldaki çalışmalara başlamadan önce jeoradar taraması yaptıklarını sözlerine ekleyen Ersoy, şöyle devam etti:

“Jeoradar taramaları yapıldığında gördük ki mevcut yolun altında daha tespit edilmemiş gizli kentler var. Bu yolun kapatılıp, buralarda kazı çalışmalarını başlatıp, buraların turizme kazandırılması lazım. Mevcut kiliselere de bakıyorsunuz, hepsi bu yolun titreşiminden etkileniyor. Zaten Bakanlık da Unesco da bu yolun kapatılması için alternatif bir yol talep ediyor. Bu yol olmazsa olmaz, kapatılmak zorunda. Tarım yolunda da tarama yaptık ama hiçbir şey yok. Saklı Kilise var. Normalde yol Saklı Kilise’nin üzerinden geçiyor. Biz Alan Başkalığımızın talebi üzerine yolun güzergahını yaklaşık 32 metre kaydırıyoruz. Böylelikle Saklı Kilise’yi koruyoruz.”

Mehmet Nuri Ersoy, eski yolun kalktıktan sonra trafiğe kapatılacağını, Kılıçlar Vadisi ile Göreme’nin birleşeceğini aktardı.

Çalışmalar çerçevesinde bulunan bütün tarihi yapıları işaretlediklerini söyleyen Ersoy, hiçbir tarihi yapıya zarar gelmeyeceğine vurgu yaptı.

“Kaymakamlık, bu iptaller konusunda ilk mercidir”

Farklı illerde iptal edilen konserlere de değinen Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

“Her zaman söylediğim gibi kaymakamlık, bu iptaller konusunda ilk mercidir. Son merci hukuktur, hukuk karar verir. Öncelikle tavsiyem haksızlığına uğradığını düşünen bir organizatör veya etkinlik varsa hukuk yolunu tercih etmeli. Hukukun verdiği karara da zaten herkes uymak zorunda. Ben bu olaylardan sonra iptaller ne kadar oluyor diye İçişleri Bakanlığından veri istedim. Şu ana kadar 5 bine yakın etkinlik, konser gerçekleşmiş. 20 tane de iptal olmuş.”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Selanik’teki Atatürk Evi’nde de çalışma yaptıklarını dile getirerek, “Bakanlık olarak ciddi bir bütçe ayırdık. Hızlı bir şekilde Atatürk Evi’nin restorasyon işlemini başlatacağız önümüzdeki aylar içerisinde.” ifadelerini kullandı.

Alanya Atatürk Evi’nin de kasım ayında restorasyon için ihaleye açılacağını söyleyen Ersoy, 2023 başından itibaren çalışmalara başlanılacağının altını çizdi.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-sit-alani-icerisinde-yapilan-kacak-yapilasmalari-yikmak-zorundayiz/2699025