Babası Nazi olan aktör Auschwitz’i ziyaret etti

Babası gönüllü ve madalyalı bir Nazi askeri olan Avusturya asıllı ABD’li aktör Arnold Schwarzenegger, Polonya’daki Auschwitz toplama kampını ziyaret etti.

“Terminatör” film serisiyle bilinen Schwarzenegger, bir milyon Yahudi’nin sistematik olarak Naziler tarafından öldürüldüğü Auschwitz’i “önyargıyı kesin olarak ortadan kaldırma” mesajını vermek için ziyaret ettiğini söyledi. Holokost mağdurlarından Simon Bergson ile de bir araya gelen aktör, Auschwitz Yahudi Merkezi Vakfı olarak kullanılan eski bir sinagogda yaptığı konuşmada “Bu hayatta kalması gereken bir hikaye, bu bizim tekrar tekrar anlatmamız gereken bir hikaye. Hep birlikte önyargılara karşı savaşalım ve onu herkes için sonlandıralım” dedi. Ayrıca Schwarzenegger, Auschwitz anı defterine “Geri geleceğim” diye yazdı.

Milliyet Gazetesi