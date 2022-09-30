Azerbaycan’ın saldırıları nedeniyle Ermeni sakinin evi ve sermayesi ciddi hasar gördü (FOTO)

13 Eylül 2022’de Azerbaycan’ın başlatığı saldırıları sonucunda Gegharkunik İdari Bölgesi’nin Vardenis bölgesine bağlı Sotk köyü sakini Sargis Harutyunyan’ın sermayesi ciddi hasar gördü.

Armenpress’e konuşan Sargis Harutyunyan, 13 Eylül 2022 gece yarısından itibaren düşmanın evini ve bahçesini roket ateşi ile hedef aldığını, bunun sonucunda dairesinin yıkıldığını, kendine ait arabasının ve 6 adet tarım makinesinin hasar gördüğünü, iki sığırın öldüğünü, 3 hektar patatesin düşmanın hedefi altında kaldığını ifade etti.

Harutyunyan, “Elim ve başım yaralandı, neyse ki evin diğer üyeleri felaketten mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.” dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/30/Azerbaycan-saldırı-Ermeni/237855