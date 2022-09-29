Tanık komutan “can güvenliğim yok” dedi, konuşmadı

Şimoni Diril’in öldürülmesine ilişkin açılan davada tanık olarak dinlenen dönemin Karakol Komutan Vekili Ahmet Taşdemir, can güvenliği olmadığını için avukatların sorularına cevap vermek istemediğini söyledi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî köyünde 11 Ocak 20220’de Hürmüz Diril (71) ve Şimoni Diril (65) çiftinin kaybolmasına ilişkin Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kaybolmasının ardından 70 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şimoni Diril için açılan davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Apro Diril, müştekiler ve müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ortadoğu Hristiyanlarını Koruma Derneği temsilcisi Avukat Tugdual Levotois de katıldı.

Geçen günlerde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birçok yerde olduğu gibi Şırnak Adliyesinde de hakim ve savcıların yeri deşti. Bu kapsamda Diril davasını sürdüren Mahkeme heyeti de yapılan son tayinlerden sonra tamamen değişti.

FETÖ’den ihraç edilmiş

MA’daki habere göre, Mahkeme üyeleri, son yapılan tayinlerden sonra değişirken, duruşmada ilk olarak dönemin Beytüşşebap İlçe Jandarma Karakol Komutan Vekili Ahmet Taşdemir tanık olarak dinlendi.

Taşdemir, daha önce savcılıkta verdiği ifadesini tekrarladı. Daha sonra müşteki avukatları, Taşdemir’e, sanal medya hesaplarındaki paylaşımlarını sordu. Paylaşımları ile ilgi herhangi bir soruşturmanın olmadığını ve bunun için bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. Paylaşımlarda tehdit edildiğine dair konunun kendisine sorulması üzerine “Can güvenliğim yok. Cevap vermek istemiyorum” dedi. Taşdemir, Diril çiftinin kaybolmasından kısa bir süre sonra FETÖ suçlamasıyla ihraç edildiğini söyledi.

Ardından konuşan ailenin avukatı Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, tanık Ahmet Taşdemir’in kendisini tehdit edenleri söyleyemediğini ve faili kamu çalışanlarının olduğu olaylarda soruşturmanın önünün tıkandığını ifade etti. Dosyada etkili bir soruşturmanın yürütülmediğini belirten Dilsiz, dosyanın tutuksuz sanıkları olan Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız’ında tutuklanmasını talep etti.

Sanık Apro Diril’in avukatı Nihat Karakaş, davanın siyasileştirildiğini iddia etti. Davayı birçok kişinin gelip izlediğini söyleyen Karakaş, “Herkesin bu davada ne işi var? Bu dava hem ulusal hem de uluslararası basında çokça işleniyor. Yine davayı izlemeye Avrupa’dan heyetler geliyor. Milletvekilleri de geliyor. Bunlar mahkeme heyetini baskı altına almaya çalışıyorlar” iddialarını öne sürdü.

Duruşma 15 Aralık’a bırakıldı

Savunmaların ardından iddia makamı, dosyanın tek tutuklu sanığı Apro Diril’in tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi için sanık Apro Diril’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Aralık’a bırakıldı.

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehre’de (Kovankaya) yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in annesi ve babası olan 72 yaşındaki Hürmüz ve 65 yaşındaki Şimoni Diril 11 Ocak 2020’de kayboldu.

Şimoni Diril’in cansız bedeni kaybolduktan 70 gün sonra 20 Mart 2020’de köye yaklaşık 800 metre uzaklıkta, çocukları tarafından ölü bulundu. 72 yaşındaki Hurmüz Diril’in akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Hürmüz ve Şimoni Diril çifti ile aynı köyde yaşayan Apro Diril, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Şimdiye kadar 3 defa tutuklanan Apro Diril, sürekli ara mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. Daha sonra tekrar tutuklandı.

(EMK)

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