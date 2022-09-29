Serj Tankian’dan Martel’e çağrı: Bakü’de düzenlencek konserini iptal et!

System of a Down rock grubunun solisti, müzisyen Serj Tankian, Instagram sayfasının Hikayeler bölümünde bir paylaşım yaparak Marc Martel’in Bakü’de vereceği konseri iptal etmesini istedi.

Tankian, şarkıcının konseriyle ilgili şu bilgileri yayınladı: “Lütfen Azerbaycan’daki gösterinizi iptal edin ve Hıristiyan Ermenileri öldüren petrol devleti diktatörlüğünü “temize çıkarma” girişimlerine katılma.”

Hatırlanacağı üzere bu ay birkaç şarkıcının Syunik’teki savaş operasyonlarının arka planına karşı Ermenilere ve Ermenistan’a desteklerini ifade ederek Bakü’deki konserlerini iptal ettiler.

Ermenistan Kamu Radyosu