Samatya’da Görülmesi Gereken Mekanlar ve Etkinlikler Listesi

İstanbul’un tarihi semtlerinden Samatya’da görülmesi gereken mekanları ve yapılması gereken etkinlikleri keşfediyoruz.

YAZAR: Merve Aygün Engin

Samatya Meydanı

“İkinci Bahar” dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Samatya, meydanındaki hareketli kalabalığı, birbirinden lezzetli yemekler yapan mekanları ve samimi atmosferiyle daha ilk andan ziyaretçilerini içine çekiyor. Samatya’nın meydanında yapılacak en güzel şey ise meydanı turlayıp sıcacık bir çay içmek.

Merkez Pasta Fırını

Meydana yakın bir yerde bulunan ve 1951 yılından beri Samatya’da varlığını koruyan Merkez Pasta Fırını, leziz kurabiye ve simitleri, dillere destan ekler tatlısı ve poğaçalarıyla herkesin gönlünü fethediyor. Samatya’ya gelir gelmez buradan fırından taze çıkmış yiyeceklerden alıp deneyebilirsiniz.

Tarihi Emirgan Kahvesi

Samatya meydanında yer alan Tarihi Emirgan Kahvesi, meydana bakan tabureleriyle sıcacık bir aile ortamı sunuyor. Merkez Pasta Fırını’ndan aldığınız yiyecekleri burada çay eşliğinde yiyebilir, günün her saati cıvıl cıvıl olan meydanda anın tadını çıkarabilirsiniz.

Samatya Konakları

İçkalpakçı Çıkmazı’nda, tren istasyonunun hemen yakınında yer alan tarihi Samatya Konakları, rengarenk yapılarıyla ziyaretçilerini geçmişe sürüklüyor. Cumbalı ve iki-üç katlı olan bu tarihi konaklar, sokaktaki kedilerle bir araya gelince ortaya sevgi dolu görüntüler çıkıyor. Bu sokaktan biraz daha ilerledğinizde ise Narlıkapı ve Arap Kuyusu Çıkmazı’na varacaksınız. Burada da sizi birbirinden güzel konaklar bekliyor olacak.

Surp Kevork Ermeni Kilisesi

Bir diğer adı Sulu Manastır olan Surp Kevork Ermeni Kilisesi, eski bir Bizans manastırının üzerine inşa edilmiş. İstanbul’un en eski Ermeni kiliselerinden olan bu yapı, Cumartesi günleri kurulan Samatya semt pazarının neşesine de ortak oluyor.

Samatya Sahaf

Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin karşısında yer alan ve Samatya denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Samatya Sahaf, mahallenin en sevilen kitapçısı olarak karşımıza çıkıyor. Kitap kokusunun Samatya’nın tarihi kimliğiyle uyum içinde var olduğu sahafta zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

İmrahor Camii

İstanbul’un ayakta kalan en eski dini yapısı olarak bilinen İmrahor Camii, Studios Manastırı’nın da bir parçası. Farklı görüntüsü ve tarihe meydan okuyan yapısıyla bambaşka bir İstanbul manzarası sunan cami, Samatya’ya çok yakışıyor.

Ali Haydar ve Develi Kebap

Samatya’nın en meşhur restoranlarından olan Ali Haydar ve Develi Kebap, lezzet şöleni yaşatan yemekleriyle herkesi büyülüyor. Alinazik, lahmacun, çiğ köfte, soğuk mezeler, küşleme gibi lezzetleri menüsünde barındıran bu mekanlarda yemek yemenin keyfine varacaksınız.

Antik Restaurant

Küçük bir sahil kasabasını andıran Samatya’da balık yemeden olur mu? Tabii ki de olmaz. Samatya meydanında yer alan Antik Restaurant, tazecik balık ve deniz ürünleri ve mezeleriyle unutulmaz bir damak şöleni yaşatıyor.

https://www.alem.com.tr/seyahat-notlari/samatyada-gorulmesi-gereken-mekanlar-ve-etkinlikler-listesi-1078963