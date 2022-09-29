Rumlar ucuz benzin için KKTC’ye akın etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşları, daha ucuz benzin almak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) akın etmeye başladı. Euro kurunun yüksekliği ve KKTC’de benzinden daha az vergi alınması nedeniyle Lefkoşa’ya akın eden Rumlar, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.

AFP ajansının haberine göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde KKTC’ye geçen araç sayısı 601 bin 749 oldu. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 197 bin 230’du. KKTC’de bir litre benzinin Rum Kesimi’nden yaklaşık yüzde 25 daha ucuz olduğu belirtilirken, Rum Kesimi’ndeki benzin istasyonlarının durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Nitekim GKRY Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği Sözcüsü Christodoulos Christodoulou, yıllık kayıplarının 7 milyon Euro olduğunu belirterek, hükümeti, Ada’yı ayıran Yeşil Hat üzerinden mal transferini düzenlemek için 2004’te getirilen kuralları uygulamamakla suçladı. Christodoulou, 2004 Avrupa Birliği düzenlemelerinin kuzeyden güneye yakıt transferini yasakladığını savunarak “Bu yasadışı faaliyetin durdurulmasını istiyoruz” dedi. Geçen yıl Rum taksiciler, KKTC’den akaryakıt almalarını engellemek isteyen Rum yönetimini protesto için greve gitmişti.

Milliyet Gazetesi