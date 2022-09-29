Port Baglar – “Bağlar limanı” Karadeniz’in dibinde binlerce yıllık sırları su yüzüne çıkarıyor

Ulusal Tarih Müzesi kazı çalışmalarında Sozopol şehrine yakın Hristos Burnundaki koyda gemicilik, Karadeniz’de gemi yük taşımacılığı ve liman işlerinin tarihine ışık tutan önemli bulgulara rastladı. Sozopol yakınında Bucaka Yarımadası’nın en güneydoğu kayalık burnu olan Hristos Burnu, tarihi “Portus Baglar” adıyla anılan “Bağlar Limanına” kucak açıyor.18. yüzyılın bütün haritalarında bu koyun adı “Portus Baglar” olarak geçiyor. Son 40 yılda bu koyda bölgede gemicilikle ilgili yüzlerce değerli antik objeler bulundu- amforalar, taş çapalar, sopalar ve benzeri bulgular.

Kayalık Bucaka Yarımadasında Antik ve Ortaçağlarda antik köyü, Kavatsi mevkiindeki kilise ve manastıra hizmet veren bir liman bölgesi olduğu anlaşıldı.

Ulusal Tarih Müzesi’nin Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İvan Hristov başkanlığındaki sualtı arkeolojik kafile 6. ve 18. yüzyıl arasındaki döneme ait birçok desenli seramik kaplar ve amforalar buldu. Bu objeler denizin 6- 10 metre derinliğinde bulundu. Aynı zamanda gemilerin limana demir atmasına yarayan ikişer açık deliği olan iki taş çapa bulundu.Bunlar orada bulunan en eski objeler olarak tanıtıldı.

Bağlar limanındaki sualtı araştırmalarında aynı zamanda 17.- 18. asırdan iki gemi demir çapası bulundu. Sozopol’daki arkeolojik su altı kafilenin ortaya çıkardığı bulgular bundan sonra incelenecek. Boğaz Limanı şiddetli deniz fırtınalarındasığınma limanı olarak kullanılırken, aynı zamanda gemilerin yük indirip – bindirme işlemleri için kullanılırmış

Hristos Burnundaki arkeolojik kazılar yıl sonuna kadar devam edecek.

Derleyen: Veneta Nikolova

Çeviri: Sevda Dükkancı Foto: Ulusal Tarih Müzesi

https://bnr.bg/tr/post/101712457