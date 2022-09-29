İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanından açıklamalar

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris, komitenin çalışmaları çerçevesinde, kısa zaman önce tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar konusunda Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, komitenin, ülkenin kültürel mirasının kurtarılması ve desteklenmesi çabasını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Ktoris, bugünlerde “Orunda” camisindeki bakım çalışmaları ile “Mirtu’daki” (Çamlıbel) “Agios Pandeleimonas” Manastırı’ndaki münferit bakım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Ktoris, Dipkarpaz’daki “Agios Sinesios” kilisesindeki çalışmalar yanı sıra “Soli” ve “Vuni” arkeolojik alanlarındaki çalışmaların ise önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını dile getirdi.

Ktoris açıklamasında, Mağusa’daki Venedik Surları (Arsenal Burcu), Larnaka’daki Osmanlı Hamamları, Larnaka “Kalo Horio’daki” (Vuda) cami ile “Maroni” ve “Lefkara’daki” camiler, “Yipsu” (Akova)’daki “Panaya” kilisesi, “Gufes’deki” (Çamlıca) “Agios Georgios” kilisesi, “Stillos’da” (Mutluyaka) bulunan “Profiti İlia” kilisesi, “Massari’deki” (Şahinler) “Agios Andonios” kilisesi, “Ardana’da” (Ardahan) bulunan “Agios Georgios” kilisesi ve “Sisklipos’daki” (Girne Akçiçek) “Panaya” kilisesindeki çalışmaların da başladığını ve devam ettiğini söyledi.

Ktoris, Dipkarpaz’daki “Panaya Sikada” kilisesi ile “Neo Horio Kithrea’da” (Minareliköy) bulunan “Agios Haralambus” kilisesindeki kültürel mirası kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Mağusa’ya bağlı “Prastio’daki” (Dörtyol) “Agios Georgios” kilisesi ile “Spathariko’da” (Ötüken) bulunan “Agios Georgios” kilisesindeki çalışmaların da önümüzdeki dönemde başlayacağını ifade eden Ktoris, Lefke’de Venedik döneminden kalma su kemerlerinin bakım çalışmaları için de ihaleye çıkılacağını dile getirdi.

Ktoris, “Terra” (Baf Çakırlar), “Alektora” (Limasol Gökağaç) ile “Limasol-Avdimu” (Düzkaya)’daki camiler ile “Neta’daki” (Mağusa-Taşlıca) “Agios Sergios ve Vakos” kilisesi, “Flamudi’deki” (Mersinlik) kilise, Mağusa’ya bağlı “Agios İlias” (Yarköy) köyündeki aynı isme sahip kilise, Mağusa’da bulunan “Agias Paraskevis” kilisesi, “Limnia’da” (Mormenekşe) bulunan “Agios Georgios” kilisesi, “Argaki’deki” (Akçay) “Agios İoannis” kilisesindeki çalışma hazırlıklarıyla ilgili prosedürler yanı sıra, “Afanya’da” (Gaziköy) bulunan “Arif Paşa Su Kemerleri” ile Mağusa’daki Venedik Surlarında bulunan “Diamante” Burcundaki çalışmalarla ilgili hazırlık prosedürlerinin de sürdüğünü kaydetti.

Ktoris, komitenin 14 yıllık faaliyetleri süresince, esas finansmanın AB kaynaklarından geldiğini, bununla birlikte yerel toplumlar yanı sıra Evkaf ve “Kıbrıs Kilisesinin” katkılarının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n440473-iki-toplumlu-kulturel-miras-teknik-komitesi-rum-es-baskanindan-aciklamalar