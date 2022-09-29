Göreme’deki yıkım havadan görüntülendi

Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol yapımı gerekçesiyle yok ediliyor. Tüm tepki ve itirazlara rağmen devam eden Ortahisar-Göreme arasındaki yol çalışmaları havadan görüntülendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’daki Ortahisar-Göreme arasındaki yol çalışmaları tepkilere ve tüm itirazlara rağmen sürüyor. Milyonlarca yıllık kültür mirası iş makineleriyle yok edilirken bölgedeki yıkım drone ile havadan görüntülendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi, geçtiğimiz gnlerde yol yapım çalışmalarının olduğu bölgeleye giderek incelemeler yaptı.

‘BİR DÜNYA MİRASI GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YOK EDİLİYOR’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydederek, “Bir dünya mirası gözlerimizin önünde yok ediliyor. Yaptığımız incelemelerde vahşetin ne kadar büyük olduğunu gördük. Kapadokya’nın ortasından geçirilen yol inşaatının durdurulması için UNESCO’yu bir kez daha göreve davet ediyoruz” dedi.

BÖLGEDEKİ KÜLTÜREL VARLIKLAR TEHDİT ALTINDA

Kapadokya Alan Başkanlığı’na ait iş makinelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede başta peri bacaları ve yeraltı kiliseleri olmak üzere kültürel varlıklar tehdit altında. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yol çalışmasıyla peri bacalarının değil, kaçak yapıların yıkıldığını ve yeni yol sayesinde kültürel varlıkların korunduğunu söylemişti. Bölge halkı ise olayın kaçak yapılarla ilgisi olmadığını, Ortahisar ve Göreme arasında kurulmak istenen doğalgaz hattı için yol çalışmasının yürütüldüğünü ifade etmişti.

BirGün Gazetesi