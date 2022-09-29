CHP’li Özgür Özel 2011 yılında cezaevindeki görüşmeyi anlattı, Nedim Şener yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 9 Ağustos 2011 tarihinde cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener ile görüştüğünü belirtti. Özel, Şener’in kendisine “Benim cemaat ile, Fethullah Gülen ile bir sorunum yok, bir problemim yok” dediğini aktardı. Nedim Şener ise “Mahkemede ispatlarsın artık iftiranı” yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 9 Ağustos 2011 tarihinde cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Nedim Şener’e tepki gösteren Özel, şunları ifade etti:

“Sen önce ‘Benimle görüşmedin’ dedin. Görüştük dedim. ‘İspatla’ dedin. 9 Ağustos 2011 tarihinde ben gitmişim, Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarında var. Ben seni ziyaret etmişim. Sen bu ziyarette eşinin adını, kızının adını, okuduğu okulu söylemişsin. Sonra ‘Burada niye duruyorsun, seninle bu cemaatin ne derdi var?’ dediğimde, ‘Hrant dosyası’ demişsin.

Dün kabul ediyor hepsini. kitap sayısından, yemekten şikayet, personelden memnuniyet, bilgisayar süresinden falan şikayet etmiş. Hepsini kabul ediyor. Sonra ‘Benimle rapor hakkında mı konuştun, bunu ispat etmezsen’ diye küfür, hakaret… Rapor zaten bunlardan ibaret. Gazetecilerin cezaevinde haksız tutulmaları. Başta yalanı attı, dönemiyor. Şimdi kıvırıyor.

Gelelim, ‘Yaz bunu, rapora da yaz, gazete çıksın’ dediğin kısıma. Nedim Şener sen o gün çıkıp da ‘Ben Hrant Dink dosyası üzerinde çalıştım ama benim cemaat ile, Fethullah Gülen ile bir sorunum yok, bir problemim yok. Özellikle yurtdışındaki eğtim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim, yaz bunu’ dedin mi, demedin mi kardeşim. Dedin.

Ben bütün kutsalların ve değerlerin üzerine bunu söylerim. Cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa ben dilekçeyi imzalamaya hazırım. Görüş odasındaki 9 Ağutos 2011 tarihindeki kamera kayıtları açıklansın, çık imzayı ver. Ben yazmadım bunları çıkınca utanmayasın diye. Orada ‘Benim Gülen Cemaati ile derdim yok çocuğumu bile okullarına verebilirim’ diye selektör yap. Sen çıktın ve gittin celladına aşık oldun. Celladına yanıştın. Helal olsun sana. Sana da bu yakışır.

Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel basın toplantısı düzenliyor https://t.co/iaZBvLfHX4 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 29, 2022

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne yönelik düzenlenen ve PKK’nin askeri kanadı olarak bilinen HPG tarafından üstlenilen saldırı hakkında konuşan Özel, “Şimdi iddia o ki; aslında saldırgan o değil, ‘parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası’ dendi. Ama biz buna sığınmadık hiç. Saldırıyı yapan oymuş veya değilmiş; bizim meselemiz terörü kınamaktır. Dün Mersin’den gelen bütün bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP’ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız” dedi.

NEDİM ŞENER’DEN YANIT

Nedim Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in sözlerine yanıt verdi.

“Gerçekten hem yalancı hem şerefsiz hem de iftiracısın Özgür Özel. Böyle bir şeyi kendim yazmak varken sana mı söylemişim” diyen Şener, “Sen yazmadın diye başkasına da söylememiş miyim? Sen de böyle bir şeyi 11 yıl saklamışsın öyle mi? Mahkemede ispatlarsın artık iftiranı zıp zıp özel” ifadelerini kullandı.

Şener, şunları söyledi: “Ben değil de sen FETÖ’cülerin peşinde az koşmadın, yalancı, şerefsiz, iftiracı Özgür Özel. Palavra ve iftirayı bırak yalancı Özgür Özel, PKK’lı teröristleri gazeteci diye yutturduğunuz rapor konusunda benimle görüşüldüğünün ispatla sahtekar. Konuyu yalan ve iftira ile bana getirip zıplaya zıplaya kurtulmazsın”

1-Gerçekten hem yalancı hem şerefsiz hem de iftiracısın @eczozgurozel , böyle bir şeyi kendim yazmak varken sana mı söylemişim 😂 Sen yazmadın diye başkasına da söylememiş miyim?

Sen de böyle bir şeyi 11 yıl saklamışsın öyle mi? Mahkemede ispatlarsın artık iftiranı zıp zıp özel https://t.co/JWM2RcasTf — Nedim Şener (@nedimsener2010) September 29, 2022

Özel, Şener’in sözlerine Twitter’dan yanıt verdi ve şunları söyledi: “Bunları bir tek sana mı söylemişim diyorsun ya… HAYIR!!! Bak burda ne var Nedim Şener. Sn. Hikmet Çiçek’in köşesine taşıdığı 5 Ocak 2012 tarihli bir mahkeme tutanağında cemaate dizdiğin övgüler burada. Hakaretlerin için mahkemede görüşürüz…”

Bunları bir tek sana mı söylemişim diyorsun ya…

HAYIR!!! Bak burda ne var @nedimsener2010 . Sn. Hikmet Çiçek'in köşesine taşıdığı 5 Ocak 2012 tarihli bir

mahkeme tutanağında cemaate dizdiğin övgüler burada. Hakaretlerin için mahkemede görüşürüz… https://t.co/jwShW2DoBD pic.twitter.com/iQxM89Muma — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 29, 2022

NE OLMUŞTU?

CHP’li Özel, CHP’nin 2012 yılında hazırladığı ve 2013 yılında kamuoyuna sunduğu ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda Nedim Şener ile de görüşüldüğünü belirtmişti.

Bunun üzerine Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Gazeteci dediğin hükümlü terörist, sen de bir yalancısın Özgür Özel” başlıklı yazısında “Ben raporun ilk hazırlık tarihi olan 2012 yılı aralık ayından 10 ay önce tahliye edilmiştim. Zaten raporun 61’inci sayfasında bu durum ‘yargılaması sürenler’ ile ilgili listede izah edilmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra da bu rapor kapsamında benimle görüşen kimse olmadı” demişti.

Özel ise Şener’e verdiği yanıtta, “CHP benimle görüşmedi” diyen Nedim Şener… 9 Ağustos 2011’de ziyaretçin kimdi? Bugüne kadar söylemedim, bundan sonra söylemeyeceğim kısım da var ama… O gün Özgür Özel’e ‘Yazsanız iyi olur’ dediğin kısmı bugün utanırsın diye ben yazmadım. Sen iste, ben açıklayayım” ifadelerini kullanmıştı.

“CHP benimle görüşmedi" diyen Nedim Şener…

9 Ağustos 2011’de ziyaretçin kimdi?

Bugüne kadar söylemedim, bundan sonra söylemeyeceğim kısım da var ama…

O gün Özgür Özel’e ‘Yazsanız iyi olur’ dediğin kısmı bugün utanırsın diye ben yazmadım.

Sen iste, ben açıklayayım. pic.twitter.com/P1OExf31mT — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 28, 2022

BirGün Gazetesi