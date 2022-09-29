Bakan Ersoy, mistik müzik dinletisini izledi

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 30 Eylül’e kadar mistik müzik severlerle buluşuyor.

Geleneksel ve otantik kültürlerin buluşma noktası Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Sufi ve Klasik Hintli vokalist ve besteci Dhruv Sangari’yi ağırlarken, Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Delhi Üniversitesi’nden Hindistani klasik müzik eğitimini tamamlayan Dhruv, konser ve kayıt sanatçısı olarak 2000 yılından bu yana çeşitli gruplarla performans sergiliyor. Hâlihazırda Rooh Sufi, Humble Mystic ve Washington merkezli National Sufi Ensemble gibi çok bilinen müzik topluluklarını yöneten Sangari, “Gharana” adı verilen geleneksel müzik ekollerinin temsilcilerinden ders alarak müzik hayatına atıldı.

Sangari, kurucusu olduğu ve UNESCO tarafından tanınan “Ektara İndia” ile Sufi-Bhakti Geleneği ve senkretik temalar üzerine de çalışmalar yürütüyor. Müzik severlerden yoğun ilgi gören, 25 Saz ve Ses sanatçısının yer aldığı İnançların Dili konserinin sanat yönetmenliğini Ümit Atalay üstlendi. Musevi, Hristiyan (Keldani, Süryani v.b) ve Müslümanların dini musiki eserleri otantik şekilleriyle birlikte icra edildi.

İbranice, Ermenice, Keldanice, Süryanice ve Tasavvuf müziği örneklerinden oluşan repertuvar sunumu Tantavi Han’da gerçekleşti. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek konser biletlerini https://biletinial.com/ sitesinden satın alabilir, Konya Mistik Müzik Festivali’ndeki etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://konyamistik.kulturyolufestivalleri.com/ ‘u ziyaret edebilirsiniz.

https://anadoludabugun.com.tr/kultur-sanat/bakan-ersoy-mistik-muzik-dinletisini-izledi-174427h