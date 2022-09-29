Azize Tekla Hatay’da Özel Ayinlerle Anıldı￼￼

Aslen Konyalı olan ancak yaşamının önemli bölümünü Mersin Silifke’de geçiren Azize Thekla (Tekla) özel ayinlerle anıldı. Hatay Samandağ’daki Mar Tekla Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayin sonunda ise cemaat üyelerine geleneksel olarak yapılan Hrisi (Buğday Aşı) dağıtıldı.

Azize Thekla (Tekla) Hatay ili Samandağ ilçesinde özel ayinlerle anıldı. Samandağ’da bulunan ve ismini de ‘Azize Thekla (Mar Takla)’dan alan Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlanan bayram etkinlikleri çerçevesinde Kutsal Ayin sonrası cemaat üyelerine bölgeye özgü olan ve geceden başlayarak kazanlarda pişirilen ‘Hrisi’ ikram edildi.

Azize Thekla’yı Anma Ayini, azizenin isminin verildiği Samandağ Mar Tekla Rum Ortodoks Kilisesinde yapılırken, buradaki Kutsal Ayin, Samandağ Kilisesi Pederleri Trifon Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu ile Altınözü Kilisesi Pederlerinden Mihail Papas tarafından icra edildi. Samandağ’da yaşayan Hristiyanların yanı sıra ayine İskenderun, Antakya, Altınözü ve diğer çevre illerden de Hristiyan vatandaşlar katıldı.

Ayin sırasında günün anlam ve önemini anlatan Samandağ Ortodoks Kilisesi Pederi Trifon Yumurta, Azize Tekla’nın aslen Konyalı olduğunu ve din uğruna büyük eziyetler çektiğini söyledi. Yaşadığı yıllarda hastalara şifa olmaya çalışan Azize Tekla’nın ismine yapılmış olan bu kilisede her yıl görkemli bir ayin yapıldığına da işaret eden Peder Trifon Yumurta, Azize Tekla aracılığıyla tüm hastalara da Tanrı’dan şifa dileğinde bulundu.

Mumların yakıldığı ve duaların göğe yükseldiği görkemli ayin sonrasında ise kilise bahçesinde katılanlara yöresel yemek olan ‘Hrisi’ ikram edildi. Geceden ateşe konan kazanlar içerisinde et ve buğday gece boyu pişirilerek bayram gününe hazır hale getirildi.

Bu kutsal ayine katılan tüm cemaat üyelerine kazanlarda pişirilen Hrisi dağıtıldı ve bayramın tadını doyasıya çıkarıldı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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