Azerbaycan’ın saldırılarını iki faktör durdurdu!

Washington’da bulunan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ABD’nin arabuluculuğunda Azerbaycan tarafıyla da görüştü. Grigoryan Amerikan’ın sesi gazetesine verdiği demeçte bu görüşmeye ve diğer konulara değindi.

Grigoryan, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Müşaviri Hikmet Hacıyev ile ABD başkanının güvenlik danışmanı Jake Sullivan’ın katılımıyla gerçekleşen görüşmeyi “etkili” olarak değerlendiriyor.

“Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik gündemin yanı sıra bölgede barışın tesisi konularını görüştük. Bunlar silahsızlanma, sınırı belirleme, sınır güvenliği ve bölgeye istikrar ve barış getiren diğer konularla ilgilidir. “dile getirdi.

Hacıyev de toplantıya değinerek, bir tweet ile toplantı için Amerikan tarafına teşekkür etti. Hacıyev yaptığı paylaşımda, “Jake Sullivan’ın Azerbaycan ve Ermenistan delegasyonlarının Beyaz Saray’da bölgemizde sürdürülebilir barış ve istikrar gündemini tartışmak ve ilerletmek üzere bir araya gelmesi için sarf ettiği çabayı çok takdir ediyoruz.” ifadeleri kullandı.

Armen Grigoryan, bugün Ermenistan ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili insani, ulaşım bağlantılarını açma, sınırları çizme ve belirleme olmak üzere birbiriyle bağlantılı dört gündemi tartıştığını belirtiyor.

“Bu yönlerde nasıl ilerlediğimizi açıklamaya çalıştık ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması tüm bunlarla bağlantılı. Nasıl ilerlediğimizin somutluğu bu konular etrafında olmuştur.” dedi.

Grigoryan, görüşmelerinin formatına ek olarak, Ermenistan-Azerbaycan görüşmelerinin dışişleri bakanları, başbakan yardımcıları ve ulusal güvenlik teşkilatı başkanları düzeyinde başka formatlarda da yapıldığını hatırlatıyor.

Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki son askeri çatışmalar sırasında ateşkesin mümkün hale gelmesi sayesinde iki ana faktöre işaret ediyor. Ona göre bunlar Ermeni ordusunun misilleme eylemleri ve Amerikan tarafının müdahalesidir.

“Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile çeşitli telefon görüşmeleri yapan Dışişleri Bakanı Blinken’in kişisel müdahalesi ve diğer düzeylerde yoğun ABD müdahalesi, gerilimi durdurmaya çalıştı. Bu konuda şu iki faktör önemli rol oynadı: yani Ermeni ordusunun misillemesi ve Amerikan tarafının müdahalesi.” sözlerine ekledi.

Armen Grigoryan, ABD’nin bölgeye müdahalesinin olumlu bir etkisi olduğunu ve beraberinde ek güvenlik garantileri getirdiğini vurguluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu